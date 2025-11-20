Duo Mobile — приложение для организации безопасной двухфакторной аутентификации при работе с сервисами Duo Security и другими службами, которые поддерживают одноразовые коды. Упрощает подтверждение входа за счёт генерации одноразовых паролей и возможности получать push-уведомления для подтверждения доступа одним нажатием. Такой подход снижает риск несанкционированного входа и помогает пользователю контролировать безопасность своих учетных записей.

Сервис поддерживает подключение и управление сторонними аккаунтами с двухэтапной проверкой, что дает возможность создать с его помощью единый центр для хранения одноразовых кодов. Для владельцев устройств на базе Wear OS также доступен дополнительный модуль Duo Wear, который позволяет выполнять подтверждения прямо с умных часов. Приложение может запрашивать доступ к камере для сканирования QR-кодов в процессе активации, однако предусмотрены альтернативные варианты привязки, если пользователь предпочитает не использовать камеру.

Основные возможности Duo Mobile: