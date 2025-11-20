Duo Mobile для Android
5.00/5 голосов - 1
Бесплатная
4.101.0
Android 11.x, 12.x, 13.x
Английский
Cisco Systems, Inc
Менеджеры паролей
|1 / 1 | Статистика
26.51 Мб
Duo Mobile — приложение для организации безопасной двухфакторной аутентификации при работе с сервисами Duo Security и другими службами, которые поддерживают одноразовые коды. Упрощает подтверждение входа за счёт генерации одноразовых паролей и возможности получать push-уведомления для подтверждения доступа одним нажатием. Такой подход снижает риск несанкционированного входа и помогает пользователю контролировать безопасность своих учетных записей.
Сервис поддерживает подключение и управление сторонними аккаунтами с двухэтапной проверкой, что дает возможность создать с его помощью единый центр для хранения одноразовых кодов. Для владельцев устройств на базе Wear OS также доступен дополнительный модуль Duo Wear, который позволяет выполнять подтверждения прямо с умных часов. Приложение может запрашивать доступ к камере для сканирования QR-кодов в процессе активации, однако предусмотрены альтернативные варианты привязки, если пользователь предпочитает не использовать камеру.
Основные возможности Duo Mobile:
- Генерирует одноразовые пароли для двухфакторной аутентификации.
- Использует push-уведомления для подтверждения входа одним нажатием.
- Поддерживает управление двухфакторной аутентификацией для сторонних сервисов и приложений.
- Обеспечивает централизованное хранение и организация учетных записей с OTP-кодами.
- Предоставляет возможность аутентификации с умных часов Wear OS через Duo Wear модуль.
- Дает возможность активировать аккаунты с помощью QR-кодов или альтернативных методов.
- Обеспечивает безопасную привязку учетных записей к устройству пользователя.
