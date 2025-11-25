Voice recorder для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.90/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 13 | Статистика
Размер:10.94 Мб
СКАЧАТЬ
Voice recorder скриншот № 1
Voice recorder скриншот № 2
Voice recorder скриншот № 3
Voice recorder скриншот № 4

Voice recorder — приложение для записи аудио и сохранения голосовых заметок, лекций, встреч, интервью, музыкальных идей и других звуковых событий. Позволяет выполнять запись без ограничений по времени, обеспечивает высокое качество и стабильную работу даже при многозадачности. Использует два популярных формата аудио и предлагает дополнительные инструменты для управления полученными записями.

Программа будет полезна студентам, которым необходимо фиксировать учебные материалы, специалистам, записывающим переговоры и рабочие встречи, музыкантам, которые сохраняют мелодии и репетиции. Интерфейс максимально простой и понятный, запись запускается одним касанием, а все дополнительные функции находятся в удобных разделах. Пользователь может выбрать качество записи, уровень громкость, выбрать микрофон и организовать сохранённые файлы по собственным параметрам.

Основные возможности Voice recorder:

  • Позволяет записывать без ограничений по времени (ограничение только свободной памяти устройства).
  • Работает в фоновом режиме и продолжает запись даже при заблокированном экране.
  • Предлагает несколько вариантов частоты дискретизации (11 кГц, 16 кГц, 22 кГц, 44 кГц).
  • Поддерживает аудиоформаты MP3 и WAV и дает возможность редактировать файлы: обрезка и удаление.
  • Использует автоматическую паузу при входящем звонке и последующее возобновление записи.
  • Предоставляет выбор микрофона перед началом записи и параметры настройки усиления звука.
  • Дает выбирать каталог хранения аудиофайлов и использовать сортировку по дате, размеру, имени, по возрастанию или убыванию.
  • Обеспечивает простую отправку аудиофайлов через почту, мессенджеры, Bluetooth и другие сервисы.
  • Полностью бесплатный доступ ко всем функциям.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать ShazamShazam 15.17.0-250403

Shazam – хотите все знать о звучащей рядом музыке? Запускайте приложение, нажимайте значок...

скачать Voice recorderVoice recorder 3.7

Приложение для создания аудиозаписей без ограничения по времени. Поддерживает форматы MP3...

скачать Зайцев.нет МузыкаЗайцев.нет Музыка 8.9.4

Зайцев.нет – скачивайте музыку с популярных ресурсов zaycev.net и Вконтакте без необходимости...

скачать Voice Aloud ReaderVoice Aloud Reader 24.1.10

Приложение для озвучивание текста, благодаря которому можно читать вслух текст с...

скачать Запись звонков ACRЗапись звонков ACR 33.5

Запись звонков ACR - бесплатное приложение для автоматической записи телефонных звонков для устройств с ОС Android...

скачать Flat EqualizerFlat Equalizer 6.3.5

Приложение предоставляет расширенные возможности управления звуком. Предлагает...

Отзывы о программе Voice recorder

Admin

Отзывов о программе Voice recorder 3.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв