Voice recorder — приложение для записи аудио и сохранения голосовых заметок, лекций, встреч, интервью, музыкальных идей и других звуковых событий. Позволяет выполнять запись без ограничений по времени, обеспечивает высокое качество и стабильную работу даже при многозадачности. Использует два популярных формата аудио и предлагает дополнительные инструменты для управления полученными записями.

Программа будет полезна студентам, которым необходимо фиксировать учебные материалы, специалистам, записывающим переговоры и рабочие встречи, музыкантам, которые сохраняют мелодии и репетиции. Интерфейс максимально простой и понятный, запись запускается одним касанием, а все дополнительные функции находятся в удобных разделах. Пользователь может выбрать качество записи, уровень громкость, выбрать микрофон и организовать сохранённые файлы по собственным параметрам.

Основные возможности Voice recorder: