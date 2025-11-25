Voice recorder для Android
Voice recorder — приложение для записи аудио и сохранения голосовых заметок, лекций, встреч, интервью, музыкальных идей и других звуковых событий. Позволяет выполнять запись без ограничений по времени, обеспечивает высокое качество и стабильную работу даже при многозадачности. Использует два популярных формата аудио и предлагает дополнительные инструменты для управления полученными записями.
Программа будет полезна студентам, которым необходимо фиксировать учебные материалы, специалистам, записывающим переговоры и рабочие встречи, музыкантам, которые сохраняют мелодии и репетиции. Интерфейс максимально простой и понятный, запись запускается одним касанием, а все дополнительные функции находятся в удобных разделах. Пользователь может выбрать качество записи, уровень громкость, выбрать микрофон и организовать сохранённые файлы по собственным параметрам.
Основные возможности Voice recorder:
- Позволяет записывать без ограничений по времени (ограничение только свободной памяти устройства).
- Работает в фоновом режиме и продолжает запись даже при заблокированном экране.
- Предлагает несколько вариантов частоты дискретизации (11 кГц, 16 кГц, 22 кГц, 44 кГц).
- Поддерживает аудиоформаты MP3 и WAV и дает возможность редактировать файлы: обрезка и удаление.
- Использует автоматическую паузу при входящем звонке и последующее возобновление записи.
- Предоставляет выбор микрофона перед началом записи и параметры настройки усиления звука.
- Дает выбирать каталог хранения аудиофайлов и использовать сортировку по дате, размеру, имени, по возрастанию или убыванию.
- Обеспечивает простую отправку аудиофайлов через почту, мессенджеры, Bluetooth и другие сервисы.
- Полностью бесплатный доступ ко всем функциям.
