EmailXport Tool — приложение для извлечения и переноса данных электронных почтовых ящиков между различными почтовыми платформами. Инструмент упрощает процесс миграции и помогает структурировать информацию, собранную из файлов разных форматов, что делает его удобным решением для резервного копирования или для перехода на нового провайдера. Программа позволяет гибко управлять содержимым почтового ящика, отбирать необходимые элементы и преобразовывать их в удобный формат для дальнейшей работы.

Сервис поддерживает обработку популярных почтовых контейнеров, обеспечивает широкую совместимость с различными сервисами и клиентами электронной почты. Благодаря систематизированному подходу EmailXport Tool позволяет извлекать письма, вложения, контакты и другие элементы, а затем сохранять их в выбранных пользователем форматах. Такой алгоритм делает инструмент полезным при архивировании данных, переносе переписки или создании локальных копий важной информации.

Список основных возможностей EmailXport Tool: