EmailXport Tool для Windows
|25.1 | Сообщить о новой версии
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|KernelApps Private Limited
EmailXport Tool — приложение для извлечения и переноса данных электронных почтовых ящиков между различными почтовыми платформами. Инструмент упрощает процесс миграции и помогает структурировать информацию, собранную из файлов разных форматов, что делает его удобным решением для резервного копирования или для перехода на нового провайдера. Программа позволяет гибко управлять содержимым почтового ящика, отбирать необходимые элементы и преобразовывать их в удобный формат для дальнейшей работы.
Сервис поддерживает обработку популярных почтовых контейнеров, обеспечивает широкую совместимость с различными сервисами и клиентами электронной почты. Благодаря систематизированному подходу EmailXport Tool позволяет извлекать письма, вложения, контакты и другие элементы, а затем сохранять их в выбранных пользователем форматах. Такой алгоритм делает инструмент полезным при архивировании данных, переносе переписки или создании локальных копий важной информации.
Список основных возможностей EmailXport Tool:
- Поддерживает форматы PST, OST, MBOX, MSG, EML и EMLX.
- Извлекает содержимое почтового ящика с возможностью выбора отдельных категорий данных.
- Сохраняет входящие и исходящие писема, контакты, заметки, задачи и календари.
- Дает возможность использовать фильтры по дате для более точного отбора информации.
- Позволяет разделить экспортируемые файлы на части для удобства хранения.
- Обеспечивает вывод данных в различные форматы: PDF, DOC, HTML и другие.
- Помогает оптимизировать процессы миграции между почтовыми платформами, резервного копирования или архивирования переписки.
