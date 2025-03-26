OST 2 MBOX для Windows
|Оценка:
|2.83/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $17.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PST Walker Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 413 | Статистика
|Размер:
|6.96 Мб
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OST to MBOX Converter - это удобный и портативный инструмент, предназначенный для преобразования файлов почтовых ящиков формата OST в формат MBOX. Приложение обеспечивает легкую миграцию данных из Microsoft Outlook в почтовый клиент Thunderbird или другие программы, поддерживающие MBOX.
Основные возможности программы OST to MBOX Converter:
- Портативность: Нет необходимости в установке, можно использовать сразу после запуска исполняемого файла. Можно запустить с USB-накопителя, не оставляя следов на компьютере.
- Простота использования: Минималистичный интерфейс делает процесс конвертации максимально упрощенным. Просто выберите файл OST и укажите путь для сохранения MBOX-файла.
- Сохранение структуры папок: Важные данные, такие как письма, контакты, календари, заметки и задачи, сохраняются с их исходной структурой, что облегчает ориентирование в новом почтовом клиенте.
- Независимость от Microsoft Outlook: Программа может работать без установленного Microsoft Outlook на компьютере, что делает ее универсальным средством для конвертации.
Однако следует отметить, что отсутствие поддержки пакетной обработки является единственным недостатком этого приложения, что может быть неудобным при работе с большим количеством файлов для конвертации.
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