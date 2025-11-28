Jellyfin для Windows
10.11.3 / 12.1.0 Beta 3
Windows 11, 10
Английский, Русский, Украинский
The Jellyfin Project
Файловые менеджеры
Jellyfin — медиасистема с открытым исходным кодом, предназначенная для локального хранения, структурирования и воспроизведения медиаконтента. Позволяет организовать собственный медиасервер, к которому можно подключаться с разных устройств, управлять библиотеками, настраивать категории и контролировать доступ. Работа сервера не требует централизованных облачных сервисов, что обеспечивает конфиденциальность данных и независимость от сторонних платформ.
Система поддерживает веб-интерфейс и различные клиентские приложения. Сервер автоматически обнаруживается устройствами в локальной сети, а при удалённом доступе можно использовать IP-адрес или доменное имя. Реализована возможность запуска через обратный прокси, что упрощает интеграцию SSL-сертификатов и настройку сетевого доступа. Поддерживаются встроенные и внешние субтитры, а также кастомизация отображаемой информации для фильмов, сериалов и других типов медиа.
Jellyfin является открытым форком проекта Emby после его перехода на закрытую модель. Прямой перенос базы данных между приложениями не предусмотрен, поэтому при миграции рекомендуется выполнять создание новой медиатеки и повторное сканирование коллекций.
Список основных возможностей Jellyfin:
- Обеспечивает развёртывание личного медиасервера с доступом из локальной сети и извне.
- Предлагает быстрый процесс установки благодаря наличию готовых бинарных пакетов.
- Использует автоматическое обнаружение сервера устройствами внутри одной сети.
- Поддерживает веб-интерфейс и клиентские приложения для разных платформ.
- Предоставляет возможность запуска через обратный прокси для упрощённой работы с SSL.
- Предлагает гибкую организацию медиатек и настройку категорий контента.
- Дает выбирать отображаемые параметры для фильмов, сериалов и других типов медиа.
- Работает со встроенными и внешними субтитрами.
- Разработана на базе открытого исходного кода.
