Multiplication Games for kids для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.18
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Логические
Размер:22.08 Мб
Multiplication Games for kids — приложение, созданное для тренировки математических навыков у детей и взрослых. Объединяет набор мини-игр и упражнений, направленных на развитие быстроты счёта, логики и уверенного владения базовыми арифметическими операциями. Интерфейс рассчитан на пользователей разных возрастов, а система анализа результатов помогает отслеживать прогресс и корректировать обучение.

Программа предлагает упражнения по умножению, делению, сложению и вычитанию, а также логические задания. После каждой игры пользователь получает разбор ответов, в том числе точность и скорость, что делает процесс обучения более понятным и структурированным. Встроенная статистика показывает динамику и помогает заметить темы, требующие дополнительной практики. Дополнительным преимуществом является наличие режима для двух игроков, который позволяет тренироваться в соревновательном формате.

Основные возможности Multiplication Games for kids:

  • Помогает изучать операций умножения, деления, сложения и вычитания.
  • Способствует тренировке через мини-игры с постепенным усложнением.
  • Предоставляет детальный анализ выполненных упражнений.
  • Собирает подробную статистику прогресса и режим игр для двух пользователей.
  • Использует учебные модули для закрепления материала.
  • Предлагает удобный интерфейс, адаптированный для детей.
  • Помогает развивать скорость реакции и математическое мышление.
