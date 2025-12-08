WindTerm для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Средства разработки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:27.44 Мб
СКАЧАТЬ
WindTerm скриншот № 1
WindTerm скриншот № 2
WindTerm скриншот № 3
WindTerm скриншот № 4

WindTerm — многофункциональное терминальное приложение для специалистов, которым требуется одновременная работа с различными типами подключений и консольных сред. Программа ориентирована на задачи администрирования, разработки и DevOps, где важно централизовать управление сессиями и сократить время на переключение между инструментами. WindTerm объединяет в одном интерфейсе поддержку SSH, Telnet, Serial, Shell, TCP и SFTP и позволяет работать со всеми необходимыми средами из одного окна.

Приложение распространяется в портативном формате и не требует установки, что делает его удобным для запуска на разных системах. После запуска пользователю доступен современный и гибко настраиваемый интерфейс, построенный по модульному принципу. Рабочее пространство можно адаптировать под конкретные задачи, создать несколько панелей, группировать окна и переключаться между представлениями. Это особенно полезно при параллельной работе с несколькими серверами или локальными оболочками.

WindTerm содержит встроенную командную строку в нижней панели, из которой можно запускать стандартные команды или создавать новые сессии Shell, в том числе PowerShell с повышенными правами. Также поддерживается запуск контейнеров рабочего стола через отдельные панели. Для удобной навигации предусмотрены Explorer для управления сессиями и Filer, выполняющий роль файлового менеджера внутри проекта, что упрощает работу с файлами и каталогами.

Создание и настройка дополнительных сессий выполняется через меню управления. Пользователь может заранее задать параметры подключения, скорректировать поведение терминала и определить реакции клавиш, таких как Backspace и Delete. Что позволяет подстроить среду под личные предпочтения или требования конкретных систем. WindTerm подходит как для повседневных задач системного администрирования, так и для более сложных сценариев автоматизации и сопровождения инфраструктуры.

Отдельно стоит отметить, что проект развивается в формате частично открытого исходного кода. Разработчики постепенно публикуют библиотеки, классы и модули, алгоритмы, элементы графического интерфейса и сетевые компоненты, что дает возможность использовать отдельные части проекта в сторонних решениях и расширять функциональность.

Список основных возможностей WindTerm:

  • Объединяет SSH, Telnet, Serial, TCP, Shell и SFTP в одном интерфейсе.
  • Предлагает модульный и настраиваемый пользовательский интерфейс.
  • Поддерживает множественные панели и рабочие области.
  • Обеспечивает запуск PowerShell и других оболочек с разными правами доступа.
  • Предоставляет управление и предварительную настройку сессий подключения.
  • Дает возможность настроить поведение терминала и клавиш управления.
  • Использует встроенные инструменты Explorer и Filer для работы с проектами и файлами.
  • Частично открытый исходный код с доступными библиотеками и компонентами.
ТОП-сегодня раздела "Средства разработки"
 

скачать PyCharmPyCharm 2025.2

Бесплатная IDE для разработки на Python с открытым исходным кодом, предоставляющая мощные...

скачать Open ServerOpen Server 6.4.6

Простой и надёжный инструмент, необходимый каждому веб-мастеру, включающий набор...

скачать Android StudioAndroid Studio 2025.2.1.8

Android Studio - полностью укомплектованная платформа для разработки и тестирования приложений под операционную систему Android...

скачать Adobe AIRAdobe AIR 51.1.1.3

Adobe AIR - среда для выполнения, благодаря которой появляется возможность преобразовать...

скачать Resource HackerResource Hacker 5.2.7

Resource Hacker - бесплатная утилита, предназначенная для просмотра, изменения, добавления,...

скачать Android SDKAndroid SDK 35.0.0

Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android...

Отзывы о программе WindTerm

Admin

Отзывов о программе WindTerm 2.7.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв