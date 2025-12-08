ConEmu — программная оболочка для работы с консольными приложениями в среде Windows, ориентированная на пользователей, которые регулярно используют командную строку и несколько консольных инструментов одновременно. Программа позволяет запускать и управлять разными консольными сессиями в одном окне с вкладками, обеспечивает более удобную организацию рабочего процесса по сравнению со стандартными терминалами Windows. ConEmu не заменяет сами консольные утилиты, а выступает в роли интерфейса для их запуска и взаимодействия.

Приложение поддерживает работу с Command Prompt, PowerShell, Far Manager, Git Bash и другими консольными инструментами. Пользователь может заранее настраивать задачи запуска, указывать исполняемые файлы, параметры командной строки, рабочие каталоги и учетные данные. Что позволяет быстро открывать повторяющиеся рабочие среды без ручного ввода команд. Установка ConEmu гибко настраивается, в том числе предусмотрена возможность исключить дополнительные компоненты.

Интерфейс ConEmu выполнен в привычном консольном стиле, но дополнен вкладками, разделением рабочей области и расширенными настройками отображения. Доступна настройка шрифтов, цветов, фоновых изображений, прозрачности и поведения окна. Программа поддерживает горячие клавиши, макросы и пользовательские комбинации, что упрощает навигацию и управление сессиями. За счет оптимизированной архитектуры ConEmu работает стабильно и потребляет минимум системных ресурсов, что делает ее подходящей для длительной работы и сложных сценариев.

Список основных возможностей ConEmu: