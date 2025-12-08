ConEmu для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:Build 230724 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.6 Мб
ConEmu — программная оболочка для работы с консольными приложениями в среде Windows, ориентированная на пользователей, которые регулярно используют командную строку и несколько консольных инструментов одновременно. Программа позволяет запускать и управлять разными консольными сессиями в одном окне с вкладками, обеспечивает более удобную организацию рабочего процесса по сравнению со стандартными терминалами Windows. ConEmu не заменяет сами консольные утилиты, а выступает в роли интерфейса для их запуска и взаимодействия.

Приложение поддерживает работу с Command Prompt, PowerShell, Far Manager, Git Bash и другими консольными инструментами. Пользователь может заранее настраивать задачи запуска, указывать исполняемые файлы, параметры командной строки, рабочие каталоги и учетные данные. Что позволяет быстро открывать повторяющиеся рабочие среды без ручного ввода команд. Установка ConEmu гибко настраивается, в том числе предусмотрена возможность исключить дополнительные компоненты.

Интерфейс ConEmu выполнен в привычном консольном стиле, но дополнен вкладками, разделением рабочей области и расширенными настройками отображения. Доступна настройка шрифтов, цветов, фоновых изображений, прозрачности и поведения окна. Программа поддерживает горячие клавиши, макросы и пользовательские комбинации, что упрощает навигацию и управление сессиями. За счет оптимизированной архитектуры ConEmu работает стабильно и потребляет минимум системных ресурсов, что делает ее подходящей для длительной работы и сложных сценариев.

Список основных возможностей ConEmu:

  • Обеспечивает запуск нескольких консольных приложений в одном окне с поддержкой вкладок.
  • Обеспечивает создание и сохранение пользовательских задач запуска команд и утилит.
  • Поддерживает различные терминалы и оболочки, в том числе CMD и PowerShell.
  • Обеспечивает разделение рабочей области по горизонтали и вертикали.
  • Предлагает гибкую настройку интерфейса, шрифтов, цветов и фона.
  • Поддерживает горячие клавиши, макросы и пользовательские комбинации.
  • Низкое потребление ресурсов и стабильная работа.
