ConEmu для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|Build 230724 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ConEmu.Maximus5
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.6 Мб
|СКАЧАТЬ
ConEmu — программная оболочка для работы с консольными приложениями в среде Windows, ориентированная на пользователей, которые регулярно используют командную строку и несколько консольных инструментов одновременно. Программа позволяет запускать и управлять разными консольными сессиями в одном окне с вкладками, обеспечивает более удобную организацию рабочего процесса по сравнению со стандартными терминалами Windows. ConEmu не заменяет сами консольные утилиты, а выступает в роли интерфейса для их запуска и взаимодействия.
Приложение поддерживает работу с Command Prompt, PowerShell, Far Manager, Git Bash и другими консольными инструментами. Пользователь может заранее настраивать задачи запуска, указывать исполняемые файлы, параметры командной строки, рабочие каталоги и учетные данные. Что позволяет быстро открывать повторяющиеся рабочие среды без ручного ввода команд. Установка ConEmu гибко настраивается, в том числе предусмотрена возможность исключить дополнительные компоненты.
Интерфейс ConEmu выполнен в привычном консольном стиле, но дополнен вкладками, разделением рабочей области и расширенными настройками отображения. Доступна настройка шрифтов, цветов, фоновых изображений, прозрачности и поведения окна. Программа поддерживает горячие клавиши, макросы и пользовательские комбинации, что упрощает навигацию и управление сессиями. За счет оптимизированной архитектуры ConEmu работает стабильно и потребляет минимум системных ресурсов, что делает ее подходящей для длительной работы и сложных сценариев.
Список основных возможностей ConEmu:
- Обеспечивает запуск нескольких консольных приложений в одном окне с поддержкой вкладок.
- Обеспечивает создание и сохранение пользовательских задач запуска команд и утилит.
- Поддерживает различные терминалы и оболочки, в том числе CMD и PowerShell.
- Обеспечивает разделение рабочей области по горизонтали и вертикали.
- Предлагает гибкую настройку интерфейса, шрифтов, цветов и фона.
- Поддерживает горячие клавиши, макросы и пользовательские комбинации.
- Низкое потребление ресурсов и стабильная работа.
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...
Небольшая бесплатная утилита, благодаря которой можно быстро и легко переназначить...
Простая и удобная в использовании программа, которая позволяет использовать мобильное...
MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...
Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...
Отзывы о программе ConEmu
Admin
Отзывов о программе ConEmu Build 230724 пока нет, можете добавить...