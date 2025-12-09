FEDERAL.TV для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|FEDERAL.TV
|Категория:
|Радио, TV плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|51.95 Мб
|СКАЧАТЬ
ФЕДЕРАЛ.ТВ — удобная программа для бесплатного просмотра онлайн-телевидения в прямом эфире. Доступно более 40 популярных федеральных телеканалов России: Первый канал, ТНТ, СТС, МАТЧ ТВ, НТВ, РЕН ТВ, Пятый канал, Звезда, ТВ-3, МУЗ-ТВ, Пятница, Bridge TV и многие другие. Для любителей спорта по подписке доступны дополнительные каналы, включая Матч Премьер, Матч Футбол, Боец и другие тематические трансляции.
Онлайн телевизор предлагает стабильное вещание 24/7 и удобную телепрограмму на неделю, благодаря которой вы всегда будете в курсе предстоящих передач, фильмов и спортивных событий. Все трансляции ведутся в режиме реального времени, поэтому вы не пропустите ни минуты любимого контента.
Программа особенно удобна в дороге или в ситуациях, когда нет доступа к обычному телевизору. Вам не нужно приобретать спутниковое ТВ или платить высокую абонентскую плату — достаточно установить приложение и подключиться к интернету. Вещание доступно только на территории Российской Федерации.
Zona - это целый портал для просмотра телевидения, фильмов, сериалов, прослушивания радио и скачивания игр...
IP-TV Player - бесплатная утилита просмотра IP-телевидения, с поддержкой незашифрованных...
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...
Мультиплатформенный плеер, который является инструментом для комфортного просмотра IPTV, и...
Быстрый, легкий, красивый интернет радиоприемник с полезными функциями, как например...
ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме...
Отзывы о программе FEDERAL.TV
Admin
Отзывов о программе FEDERAL.TV 1.0.0.5 пока нет, можете добавить...