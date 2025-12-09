FEDERAL.TV для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Радио, TV плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:51.95 Мб
СКАЧАТЬ
FEDERAL.TV скриншот № 1
FEDERAL.TV скриншот № 2
FEDERAL.TV скриншот № 3

ФЕДЕРАЛ.ТВ — удобная программа для бесплатного просмотра онлайн-телевидения в прямом эфире. Доступно более 40 популярных федеральных телеканалов России: Первый канал, ТНТ, СТС, МАТЧ ТВ, НТВ, РЕН ТВ, Пятый канал, Звезда, ТВ-3, МУЗ-ТВ, Пятница, Bridge TV и многие другие. Для любителей спорта по подписке доступны дополнительные каналы, включая Матч Премьер, Матч Футбол, Боец и другие тематические трансляции.

Онлайн телевизор предлагает стабильное вещание 24/7 и удобную телепрограмму на неделю, благодаря которой вы всегда будете в курсе предстоящих передач, фильмов и спортивных событий. Все трансляции ведутся в режиме реального времени, поэтому вы не пропустите ни минуты любимого контента.

Программа особенно удобна в дороге или в ситуациях, когда нет доступа к обычному телевизору. Вам не нужно приобретать спутниковое ТВ или платить высокую абонентскую плату — достаточно установить приложение и подключиться к интернету. Вещание доступно только на территории Российской Федерации.

ТОП-сегодня раздела "Радио, TV плееры"
 

скачать ZonaZona 3.0.0.8

Zona - это целый портал для просмотра телевидения, фильмов, сериалов, прослушивания радио и скачивания игр...

скачать IP-TV PlayerIP-TV Player 50.2

IP-TV Player - бесплатная утилита просмотра IP-телевидения, с поддержкой незашифрованных...

скачать VKMusicVKMusic 4.84.4

VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...

скачать OttPlayerOttPlayer 1.1.0

Мультиплатформенный плеер, который является инструментом для комфортного просмотра IPTV, и...

скачать PCRADIOPCRADIO 6.0.2

Быстрый, легкий, красивый интернет радиоприемник с полезными функциями, как например...

скачать ACE StreamACE Stream 3.2.8

ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме...

Отзывы о программе FEDERAL.TV

Admin

Отзывов о программе FEDERAL.TV 1.0.0.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв