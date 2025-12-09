ФЕДЕРАЛ.ТВ — удобная программа для бесплатного просмотра онлайн-телевидения в прямом эфире. Доступно более 40 популярных федеральных телеканалов России: Первый канал, ТНТ, СТС, МАТЧ ТВ, НТВ, РЕН ТВ, Пятый канал, Звезда, ТВ-3, МУЗ-ТВ, Пятница, Bridge TV и многие другие. Для любителей спорта по подписке доступны дополнительные каналы, включая Матч Премьер, Матч Футбол, Боец и другие тематические трансляции.

Онлайн телевизор предлагает стабильное вещание 24/7 и удобную телепрограмму на неделю, благодаря которой вы всегда будете в курсе предстоящих передач, фильмов и спортивных событий. Все трансляции ведутся в режиме реального времени, поэтому вы не пропустите ни минуты любимого контента.

Программа особенно удобна в дороге или в ситуациях, когда нет доступа к обычному телевизору. Вам не нужно приобретать спутниковое ТВ или платить высокую абонентскую плату — достаточно установить приложение и подключиться к интернету. Вещание доступно только на территории Российской Федерации.