Cobian Reflector для Windows
5.00/5 голосов - 1
Бесплатная
2.7.20
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Английский, Русский, Украинский
CobianSoft
Резервное копирование
|1 / 1 | Статистика
53.67 Мб
Cobian Reflector — современное приложение для резервного копирования данных в среде Windows, является официальным продолжением известной утилиты Cobian Backup. Программа предназначена для создания копий файлов и каталогов с возможностью гибкой настройки процессов копирования и хранения данных. Ориентирована на пользователей, которым необходимо надежное и регулярное резервное копирование без излишней сложности и перегруженного интерфейса.
Cobian Reflector позволяет детально настроить задачи резервного копирования. Пользователь может выбрать отдельные файлы, наборы папок или целые каталоги, указать расписание выполнения задач, а также задать параметры автоматического запуска. Программа поддерживает как ручной режим, так и полностью автоматизированные сценарии. Все операции выполняются в фоновом режиме и не мешают основным задачам.
Данные можно сохранять на локальных устройствах: внутренних и внешних жестких дисках или передавать на удаленные серверы с использованием протоколов FTP и SFTP. Подходит для домашнего использования и для рабочих задач, связанных с регулярным сохранением данных.
Список основных возможностей Cobian Reflector:
- Помогает создавать резервные копии отдельных файлов и папок.
- Обеспечивает настройку автоматического и периодического резервного копирования.
- Позволяет настраивать автоматическое резервное копирование по расписанию: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно.
- Дает возможность сохранять копий на локальные и внешние накопители или передавать данных по FTP и SFTP.
- Использует сжатие и шифрование для экономии места и защиты данных.
- Предлагает встроенный текстовый редактор и инструмент для окончательного удаления файлов.
- Использует маркировку резервных копий датой и временем создания.
- Гарантирует высокую скорость работы даже на малопроизводительных системах.
- Работает в фоновом режиме без нагрузки на систему.
