Cobian Reflector — современное приложение для резервного копирования данных в среде Windows, является официальным продолжением известной утилиты Cobian Backup. Программа предназначена для создания копий файлов и каталогов с возможностью гибкой настройки процессов копирования и хранения данных. Ориентирована на пользователей, которым необходимо надежное и регулярное резервное копирование без излишней сложности и перегруженного интерфейса.

Cobian Reflector позволяет детально настроить задачи резервного копирования. Пользователь может выбрать отдельные файлы, наборы папок или целые каталоги, указать расписание выполнения задач, а также задать параметры автоматического запуска. Программа поддерживает как ручной режим, так и полностью автоматизированные сценарии. Все операции выполняются в фоновом режиме и не мешают основным задачам.

Данные можно сохранять на локальных устройствах: внутренних и внешних жестких дисках или передавать на удаленные серверы с использованием протоколов FTP и SFTP. Подходит для домашнего использования и для рабочих задач, связанных с регулярным сохранением данных.

Список основных возможностей Cobian Reflector: