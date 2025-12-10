Cobian Reflector для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:53.67 Мб
СКАЧАТЬ
Cobian Reflector скриншот № 1
Cobian Reflector скриншот № 2
Cobian Reflector скриншот № 3
Cobian Reflector скриншот № 4

Cobian Reflector — современное приложение для резервного копирования данных в среде Windows, является официальным продолжением известной утилиты Cobian Backup. Программа предназначена для создания копий файлов и каталогов с возможностью гибкой настройки процессов копирования и хранения данных. Ориентирована на пользователей, которым необходимо надежное и регулярное резервное копирование без излишней сложности и перегруженного интерфейса.

Cobian Reflector позволяет детально настроить задачи резервного копирования. Пользователь может выбрать отдельные файлы, наборы папок или целые каталоги, указать расписание выполнения задач, а также задать параметры автоматического запуска. Программа поддерживает как ручной режим, так и полностью автоматизированные сценарии. Все операции выполняются в фоновом режиме и не мешают основным задачам.

Данные можно сохранять на локальных устройствах: внутренних и внешних жестких дисках или передавать на удаленные серверы с использованием протоколов FTP и SFTP. Подходит для домашнего использования и для рабочих задач, связанных с регулярным сохранением данных.

Список основных возможностей Cobian Reflector:

  • Помогает создавать резервные копии отдельных файлов и папок.
  • Обеспечивает настройку автоматического и периодического резервного копирования.
  • Позволяет настраивать автоматическое резервное копирование по расписанию: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно.
  • Дает возможность сохранять копий на локальные и внешние накопители или передавать данных по FTP и SFTP.
  • Использует сжатие и шифрование для экономии места и защиты данных.
  • Предлагает встроенный текстовый редактор и инструмент для окончательного удаления файлов.
  • Использует маркировку резервных копий датой и временем создания.
  • Гарантирует высокую скорость работы даже на малопроизводительных системах.
  • Работает в фоновом режиме без нагрузки на систему.
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

скачать Acronis True ImageAcronis True Image 2021 25.10.39287

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...

скачать Macrium ReflectMacrium Reflect 10.0.8731 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...

скачать AOMEI BackupperAOMEI Backupper 7.5.0

AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы...

скачать Paragon Hard Disk ManagerParagon Hard Disk Manager 16.5

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких...

скачать WinHexWinHex 21.6

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими...

скачать Hasleo Disk CloneHasleo Disk Clone 5.5.2.2

Бесплатное приложение, которое позволяет вам перенести вашу ОС Windows на другой жесткий...

Отзывы о программе Cobian Reflector

Admin

Отзывов о программе Cobian Reflector 2.7.20 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв