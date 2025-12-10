Affinity by Canva для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $15.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.0.2.3912 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Canva
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|613.93 Мб
Affinity Studio — комплексное программное решение для работы с графикой, объединяет в одном интерфейсе инструменты для обработки растровых изображений, создания векторной графики, верстки печатных материалов и вспомогательные технологии на базе ИИ. Приложение ориентировано на пользователей Windows и позиционируется как универсальная альтернатива отдельным графическим продуктам.
Affinity Studio представляет собой переработанный и расширенный пакет ранее самостоятельных программ, которые были объединены в единую среду. Такой подход упрощает рабочий процесс и снижает затраты времени при выполнении комплексных задач, связанных с дизайном, обработкой фотографий и подготовкой макетов к печати. Программа подходит для индивидуальной работы и для использования в профессиональной среде дизайнерами, издателями, фотографами и специалистами по графическому контенту.
В режиме Pixel реализован функционал растрового графического редактора с акцентом на обработку фотографий и изображений. Поддерживается работа с RAW-файлами, многослойными композициями, масками, фильтрами и эффектами. Пользователю доступен расширенный набор инструментов ретуши, коррекции экспозиции и баланса белого, работы с шумом, гистограммами и метаданными. Также предусмотрены функции создания панорам, HDR-изображений, совмещения фокуса и поддержки формата 360 градусов.
Раздел Vector предназначен для создания и редактирования векторной графики. Позволяет работать с иллюстрациями, иконками, интерфейсами и макетами любой сложности. В редакторе реализованы профессиональные инструменты для работы с кривыми и узлами, поддержка булевых операций, динамических градиентов и эффектов. Быстрое переключение между векторным и растровым режимами расширяет возможности проектирования и позволяет комбинировать разные типы графики в рамках одного проекта.
Модуль Layout ориентирован на задачи издательской деятельности и подготовки макетов к печати. Содержит инструменты для верстки, работы с многостраничными документами, текстовыми стилями и допечатной подготовкой. Поддерживается недеструктивное редактирование изображений, управление прозрачностью, автоматическое формирование оглавлений и индексов, что делает раздел удобным для создания журналов, брошюр и другой печатной продукции.
Список основных возможностей Affinity Studio:
- Работает с растровой графикой и фотографиями.
- Поддерживет RAW-файлы и многослойное редактирование.
- Дает возможность использовать ретушь, фильтры, маски и коррекцию изображений.
- Позволяет создавать HDR, панорамы и изображения 360°
- Обеспечивает разработку векторной графики любой сложности.
- Предоставляет доступ к булевым операциям и динамическим эффектам.
- Позволяет создавать и подгатавливать печатные макеты.
- Содержит недеструктивного редактирования изображений.
- Предлагает единый интерфейс для всех режимов работы.
