Quick Access Popup — инструмент для ускорения взаимодействия с операционной системой за счёт формирования собственного пользовательского меню. Программа упрощает доступ к frequently используемым директориям, файлам, программам и элементам системы, позволяет организовать удобную структуру навигации.

Приложение интегрируется в окружение Windows, созданное меню вызывается средней кнопкой мыши и полностью настраивается под индивидуальные требования: пользователь самостоятельно определяет содержимое меню, добавляет необходимые элементы и формирует удобную схему переходов. Такой подход делает работу более предсказуемой и уменьшает время поиска нужных компонентов системы.

Основные возможности Quick Access Popup: