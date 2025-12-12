Quick Access Popup для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:12.1.1.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Размер:4.67 Мб
Quick Access Popup — инструмент для ускорения взаимодействия с операционной системой за счёт формирования собственного пользовательского меню. Программа упрощает доступ к frequently используемым директориям, файлам, программам и элементам системы, позволяет организовать удобную структуру навигации. 

Приложение интегрируется в окружение Windows, созданное меню вызывается средней кнопкой мыши и полностью настраивается под индивидуальные требования: пользователь самостоятельно определяет содержимое меню, добавляет необходимые элементы и формирует удобную схему переходов. Такой подход делает работу более предсказуемой и уменьшает время поиска нужных компонентов системы. 

Основные возможности Quick Access Popup:

  • Позволяет добавлять ярлыки к папкам, файлам, программам и системным инструментам.
  • Обеспечивает создание настраиваемой структуры меню под индивидуальные потребности.
  • Поддерживает гибкое редактирование элементов: переименование, перемещение, удаление.
  • Использует быстрый вызов меню средней кнопкой мыши.
  • Интегрируется с интерфейсом Windows без визуальных конфликтов.
  • Упрощает навигацию для пользователей с разными сценариями работы.
