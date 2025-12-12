Quick Access Popup для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Jean Lalonde
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
1 / 1
|Размер:
|4.67 Мб
Quick Access Popup — инструмент для ускорения взаимодействия с операционной системой за счёт формирования собственного пользовательского меню. Программа упрощает доступ к frequently используемым директориям, файлам, программам и элементам системы, позволяет организовать удобную структуру навигации.
Приложение интегрируется в окружение Windows, созданное меню вызывается средней кнопкой мыши и полностью настраивается под индивидуальные требования: пользователь самостоятельно определяет содержимое меню, добавляет необходимые элементы и формирует удобную схему переходов. Такой подход делает работу более предсказуемой и уменьшает время поиска нужных компонентов системы.
Основные возможности Quick Access Popup:
- Позволяет добавлять ярлыки к папкам, файлам, программам и системным инструментам.
- Обеспечивает создание настраиваемой структуры меню под индивидуальные потребности.
- Поддерживает гибкое редактирование элементов: переименование, перемещение, удаление.
- Использует быстрый вызов меню средней кнопкой мыши.
- Интегрируется с интерфейсом Windows без визуальных конфликтов.
- Упрощает навигацию для пользователей с разными сценариями работы.
