Stirling PDF — многофункциональное приложение для работы с PDF-документами, ориентированное на пользователей, которым важно локальное управление файлами, гибкость развертывания и широкий набор инструментов. Программа распространяется с открытым исходным кодом и может использоваться в разных форматах: как настольное приложение, через браузер или в виде серверного решения, развернутого на собственной инфраструктуре.

Основное назначение приложения — обработка PDF-файлов без передачи данных во внешние облачные сервисы. Все операции выполняются локально или на собственном сервере пользователя, что делает программу подходящей для работы с конфиденциальной документацией. Stirling PDF объединяет в себе инструменты для редактирования, преобразования, анализа и автоматизации PDF-документов, а также предоставляет интерфейсы для интеграции с другими системами.

Программа может использоваться в офисной среде, при подготовке технической документации, в юридической и образовательной сферах, а также в проектах, где требуется пакетная обработка PDF-файлов. Поддержка API и сценариев автоматизации позволяет выстраивать сложные рабочие процессы без необходимости писать дополнительный код.

Список основных возможностей Stirling PDF: