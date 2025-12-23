Программы для Windows » Текст » PDF » Stirling PDF 2.1.5

Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.5
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Категория:PDF
Размер:178.11 Мб
Stirling PDF — многофункциональное приложение для работы с PDF-документами, ориентированное на пользователей, которым важно локальное управление файлами, гибкость развертывания и широкий набор инструментов. Программа распространяется с открытым исходным кодом и может использоваться в разных форматах: как настольное приложение, через браузер или в виде серверного решения, развернутого на собственной инфраструктуре.

Основное назначение приложения — обработка PDF-файлов без передачи данных во внешние облачные сервисы. Все операции выполняются локально или на собственном сервере пользователя, что делает программу подходящей для работы с конфиденциальной документацией. Stirling PDF объединяет в себе инструменты для редактирования, преобразования, анализа и автоматизации PDF-документов, а также предоставляет интерфейсы для интеграции с другими системами.

Программа может использоваться в офисной среде, при подготовке технической документации, в юридической и образовательной сферах, а также в проектах, где требуется пакетная обработка PDF-файлов. Поддержка API и сценариев автоматизации позволяет выстраивать сложные рабочие процессы без необходимости писать дополнительный код.

Список основных возможностей Stirling PDF:

  • Работа с PDF-файлами через настольное приложение, веб-интерфейс или собственный сервер.
  • Редактирование содержимого PDF-документов, включая страницы и структуру файлов.
  • Объединение и разделение PDF-файлов по заданным параметрам.
  • Добавление электронных подписей и аннотаций.
  • Конвертация PDF в другие форматы и обратно.
  • Распознавание текста (OCR) в отсканированных документах.
  • Сжатие PDF-файлов для уменьшения их размера.
  • Создание автоматизированных цепочек обработки документов без программирования.
  • Обработка больших объемов PDF-файлов через API.
  • Интеграция с внешними системами с помощью REST API.
  • Поддержка корпоративных функций, включая SSO и аудит действий.
  • Возможность локального развертывания для полного контроля над данными.
