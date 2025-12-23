Stirling PDF для Windows
Версия:
2.1.5
ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Английский, Русский
Stirling PDF, Inc.
Stirling PDF — многофункциональное приложение для работы с PDF-документами, ориентированное на пользователей, которым важно локальное управление файлами, гибкость развертывания и широкий набор инструментов. Программа распространяется с открытым исходным кодом и может использоваться в разных форматах: как настольное приложение, через браузер или в виде серверного решения, развернутого на собственной инфраструктуре.
Основное назначение приложения — обработка PDF-файлов без передачи данных во внешние облачные сервисы. Все операции выполняются локально или на собственном сервере пользователя, что делает программу подходящей для работы с конфиденциальной документацией. Stirling PDF объединяет в себе инструменты для редактирования, преобразования, анализа и автоматизации PDF-документов, а также предоставляет интерфейсы для интеграции с другими системами.
Программа может использоваться в офисной среде, при подготовке технической документации, в юридической и образовательной сферах, а также в проектах, где требуется пакетная обработка PDF-файлов. Поддержка API и сценариев автоматизации позволяет выстраивать сложные рабочие процессы без необходимости писать дополнительный код.
Список основных возможностей Stirling PDF:
- Работа с PDF-файлами через настольное приложение, веб-интерфейс или собственный сервер.
- Редактирование содержимого PDF-документов, включая страницы и структуру файлов.
- Объединение и разделение PDF-файлов по заданным параметрам.
- Добавление электронных подписей и аннотаций.
- Конвертация PDF в другие форматы и обратно.
- Распознавание текста (OCR) в отсканированных документах.
- Сжатие PDF-файлов для уменьшения их размера.
- Создание автоматизированных цепочек обработки документов без программирования.
- Обработка больших объемов PDF-файлов через API.
- Интеграция с внешними системами с помощью REST API.
- Поддержка корпоративных функций, включая SSO и аудит действий.
- Возможность локального развертывания для полного контроля над данными.
