TrafficMonitor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.85.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ZhongYang
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.25 Мб
|СКАЧАТЬ
TrafficMonitor — утилита для Windows, предназначенная для постоянного контроля состояния сетевого подключения и основных системных ресурсов ПК. Предоставляет наглядную информацию о текущей скорости передачи данных, загрузке центрального процессора и использовании оперативной памяти в режиме реального времени.
Одной из ключевых особенностей TrafficMonitor является плавающее окно, которое может располагаться поверх других приложений и отображать актуальные параметры работы системы, что особенно удобно при работе с сетью, загрузке файлов, онлайн-видео или во время тестирования производительности. Дополнительно программа может интегрироваться в панель задач Windows, позволяя отслеживать сетевую активность и состояние ресурсов прямо из системного трея.
Поддерживается работу с несколькими сетевыми адаптерами. Программа позволяет автоматически определять активное соединение либо выбирать нужный сетевой интерфейс вручную. Также доступен просмотр детальной информации о подключении и базовых аппаратных параметров системы.
Для персонализации внешнего вида предусмотрена система сменных скинов, включая возможность использования пользовательских тем оформления. Встроенный модуль статистики позволяет анализировать сетевой трафик за выбранный период времени. Дополнительную функциональность обеспечивает система плагинов, расширяющая возможности программы без изменения её базовой структуры.
Список основных возможностей TrafficMonitor:
- Отображение текущей скорости входящего и исходящего сетевого трафика.
- Мониторинг загрузки процессора и использования оперативной памяти.
- Плавающее окно поверх других приложений с настраиваемым отображением данных.
- Интеграция индикаторов в панель задач Windows.
- Поддержка нескольких сетевых адаптеров с автоматическим и ручным выбором.
- Отображение подробной информации о сетевом подключении.
- Ведение статистики сетевого трафика за выбранный период.
- Мониторинг базовых аппаратных параметров системы.
- Поддержка сменных и пользовательских скинов интерфейса.
- Расширение функциональности с помощью системы плагинов.
Небольшая, бесплатная и простая в использовании десктопная программа, которая...
Wireshark - утилита для детального анализа сетевых пакетов локальных сетей в реальном времени,...
InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi...
WifiInfoView - небольшая бесплатная утилита, которая сканирует ближайшие беспроводные сети, и...
UltraVNC - программа для управления удаленным компьютером. Может соединяться с удаленным...
Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая...
Отзывы о программе TrafficMonitor
Admin
Отзывов о программе TrafficMonitor 1.85.1 пока нет, можете добавить...