TrafficMonitor — утилита для Windows, предназначенная для постоянного контроля состояния сетевого подключения и основных системных ресурсов ПК. Предоставляет наглядную информацию о текущей скорости передачи данных, загрузке центрального процессора и использовании оперативной памяти в режиме реального времени.

Одной из ключевых особенностей TrafficMonitor является плавающее окно, которое может располагаться поверх других приложений и отображать актуальные параметры работы системы, что особенно удобно при работе с сетью, загрузке файлов, онлайн-видео или во время тестирования производительности. Дополнительно программа может интегрироваться в панель задач Windows, позволяя отслеживать сетевую активность и состояние ресурсов прямо из системного трея.

Поддерживается работу с несколькими сетевыми адаптерами. Программа позволяет автоматически определять активное соединение либо выбирать нужный сетевой интерфейс вручную. Также доступен просмотр детальной информации о подключении и базовых аппаратных параметров системы.

Для персонализации внешнего вида предусмотрена система сменных скинов, включая возможность использования пользовательских тем оформления. Встроенный модуль статистики позволяет анализировать сетевой трафик за выбранный период времени. Дополнительную функциональность обеспечивает система плагинов, расширяющая возможности программы без изменения её базовой структуры.

Список основных возможностей TrafficMonitor: