SitApp — десктопное приложение, предназначенное для контроля осанки во время работы за компьютером. Программа анализирует положение тела пользователя и помогает своевременно корректировать посадку, если она становится неправильной. Основная задача SitApp — снизить нагрузку на спину и мышцы, которая возникает при длительной работе за компьютером, а также помочь сформировать более здоровые привычки в повседневной работе.
Приложение работает в фоновом режиме и использует веб-камеру для оценки позы в реальном времени. После первичной настройки SitApp запоминает правильное положение тела пользователя и отслеживает отклонения от него. Когда программа фиксирует сутулость или другую нежелательную позу, она уведомляет пользователя, напоминая о необходимости выпрямиться. Такой подход позволяет постепенно изменить стиль сидения без резких вмешательств в рабочий процесс.
В настройках приложения можно задать собственный эталон правильной осанки и определить нежелательные положения тела. Это делает работу приложения более точной и адаптированной под конкретные условия. Все данные обрабатываются локально на ПК пользователя. Видеоизображения не записываются, не сохраняются и не передаются во внешние сервисы. Используемые алгоритмы машинного обучения применяются исключительно для анализа позы в текущий момент времени, что позволяет обеспечить безопасность персональных данных.
Список основных возможностей SitApp:
- Контроль осанки в реальном времени с использованием веб-камеры.
- Индивидуальная настройка правильной и неправильной позы.
- Автоматические напоминания при обнаружении сутулости.
- Работа в фоновом режиме без отвлечения от задач.
- Анализирует положение тела при работе сидя или стоя.
- Использование локальной обработки данных без записи видео.
- Применение алгоритмов машинного обучения для адаптации под пользователя.
- Простая начальная настройка рабочего места.
- Отслеживание прогресса и изменений осанки со временем.
