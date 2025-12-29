Flow Launcher — мощное приложение, которое представляет собой гибкую альтернативу стандартному поиску Windows с возможностями в духе Spotlight для macOS. Программа объединяет в одном интерфейсе поиск приложений, файлов, папок, системных настроек и веб-ресурсов.

Приложение работает в виде поисковой строки, вызываемой сочетанием клавиш, куда можно вводить названия программ, файлов, системных команд или запросы для встроенных и сторонних плагинов, благодаря которым можно прямо из строки поиска управлять Spotify, искать игры в Steam, получать уведомления с GitHub, находить заметки из Obsidian и пр. Flow Launcher поддерживает поиск как по стандартному индексу Windows, так и через Everything, что позволяет находить данные практически мгновенно. Дополнительно реализован поиск по содержимому файлов и поддержка переменных среды.

Доступны темы оформления, изменение размеров окна, анимаций и поведения элементов. Также реализован предварительный просмотр файлов, что упрощает ориентацию в результатах поиска.

Список основных возможностей Flow Launcher: