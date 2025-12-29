Flow Launcher для Windows
2.0.3
Windows 11, 10
Английский, Русский, Украинский
Flow Launcher Team
Расширения
Статистика
92.37 Мб
Flow Launcher — мощное приложение, которое представляет собой гибкую альтернативу стандартному поиску Windows с возможностями в духе Spotlight для macOS. Программа объединяет в одном интерфейсе поиск приложений, файлов, папок, системных настроек и веб-ресурсов.
Приложение работает в виде поисковой строки, вызываемой сочетанием клавиш, куда можно вводить названия программ, файлов, системных команд или запросы для встроенных и сторонних плагинов, благодаря которым можно прямо из строки поиска управлять Spotify, искать игры в Steam, получать уведомления с GitHub, находить заметки из Obsidian и пр. Flow Launcher поддерживает поиск как по стандартному индексу Windows, так и через Everything, что позволяет находить данные практически мгновенно. Дополнительно реализован поиск по содержимому файлов и поддержка переменных среды.
Доступны темы оформления, изменение размеров окна, анимаций и поведения элементов. Также реализован предварительный просмотр файлов, что упрощает ориентацию в результатах поиска.
Список основных возможностей Flow Launcher:
- Быстрый поиск и запуск установленных приложений.
- Поиск файлов, папок и содержимого документов.
- Поддержка Everything и стандартного индекса Windows.
- Работа с переменными среды и путями.
- Поиск по веб-ресурсам и обработка URL-адресов.
- Доступ к закладкам браузера.
- Выполнение системных команд (выключение, перезагрузка, блокировка, настройки).
- Встроенный калькулятор с копированием результата в буфер обмена.
- Запуск команд командной строки и PowerShell, в том числе от имени администратора.
- Быстрый доступ к сохранённым папкам и файлам.
- Поиск параметров Windows и элементов панели управления.
- Навигация к файлам и папкам из диалогов «Открыть» и «Сохранить как».
- Поддержка перетаскивания файлов и папок в другие приложения.
- Поддержка различных плагинов.
- Панель предварительного просмотра файлов и медиа.
- Гибкая настройка интерфейса, тем оформления и горячих клавиш.
- Отображение текущей даты и времени в окне поиска.
- И многое другое...
