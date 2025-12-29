Flow Launcher для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:92.37 Мб
Flow Launcher — мощное приложение, которое представляет собой гибкую альтернативу стандартному поиску Windows с возможностями в духе Spotlight для macOS. Программа объединяет в одном интерфейсе поиск приложений, файлов, папок, системных настроек и веб-ресурсов.

Приложение работает в виде поисковой строки, вызываемой сочетанием клавиш, куда можно вводить названия программ, файлов, системных команд или запросы для встроенных и сторонних плагинов, благодаря которым можно прямо из строки поиска управлять Spotify, искать игры в Steam, получать уведомления с GitHub, находить заметки из Obsidian и пр. Flow Launcher поддерживает поиск как по стандартному индексу Windows, так и через Everything, что позволяет находить данные практически мгновенно. Дополнительно реализован поиск по содержимому файлов и поддержка переменных среды.

Доступны темы оформления, изменение размеров окна, анимаций и поведения элементов. Также реализован предварительный просмотр файлов, что упрощает ориентацию в результатах поиска.

Список основных возможностей Flow Launcher:

  • Быстрый поиск и запуск установленных приложений.
  • Поиск файлов, папок и содержимого документов.
  • Поддержка Everything и стандартного индекса Windows.
  • Работа с переменными среды и путями.
  • Поиск по веб-ресурсам и обработка URL-адресов.
  • Доступ к закладкам браузера.
  • Выполнение системных команд (выключение, перезагрузка, блокировка, настройки).
  • Встроенный калькулятор с копированием результата в буфер обмена.
  • Запуск команд командной строки и PowerShell, в том числе от имени администратора.
  • Быстрый доступ к сохранённым папкам и файлам.
  • Поиск параметров Windows и элементов панели управления.
  • Навигация к файлам и папкам из диалогов «Открыть» и «Сохранить как».
  • Поддержка перетаскивания файлов и папок в другие приложения.
  • Поддержка различных плагинов.
  • Панель предварительного просмотра файлов и медиа.
  • Гибкая настройка интерфейса, тем оформления и горячих клавиш.
  • Отображение текущей даты и времени в окне поиска.
  • И многое другое...
