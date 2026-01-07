PicView для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24.87 Мб
PicView — приложение для просмотра и базовой обработки изображений. Утилита поддерживает большинство распространенных и специализированных форматов изображений, включая анимированные GIF и WEBP, SVG, AVIF, HEIC, PSD и др. 

Помимо стандартного просмотра, PicView выдает краткую информацию о файле, позволяет работать с EXIF-данными, изменять размеры изображений, выполнять сжатие и конвертацию форматов, а также просматривать напрямую из ZIP, RAR, CBR и других архивных форматов без предварительного распаковки.

Имеется возможность переключаться между светлой и темной темами, скрывать элементы управления, использовать горячие клавиши и контекстные меню для ускорения работы.

Список основных возможностей PicView:

  • Поддержка широкого набора форматов изображений.
  • Быстрый запуск и предварительная загрузка изображений для плавной навигации.
  • Просмотр изображений внутри архивов без их распаковки.
  • Отображение подробной информации о файле и EXIF-данных, включая параметры съемки и GPS-координаты.
  • Сжатие изображений без потери качества.
  • Изменение размера изображений по ширине, высоте или в процентах.
  • Пакетная обработка файлов.
  • Создание нескольких миниатюр с автоматической сортировкой по папкам.
  • Применение базовых эффектов и коррекция яркости и контрастности.
  • Поворот, отражение и кадрирование изображений.
  • Галерея с миниатюрами и удобной навигацией с клавиатуры.
  • Гибкая настройка интерфейса и управления.
  • Поддержка перетаскивания файлов, папок, ссылок и архивов.
  • Сортировка изображений по различным параметрам и циклический просмотр.
Отзывы о программе PicView

Admin

Отзывов о программе PicView 4.1.0 пока нет, можете добавить...

