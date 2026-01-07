PicView для Windows
PicView — приложение для просмотра и базовой обработки изображений. Утилита поддерживает большинство распространенных и специализированных форматов изображений, включая анимированные GIF и WEBP, SVG, AVIF, HEIC, PSD и др.
Помимо стандартного просмотра, PicView выдает краткую информацию о файле, позволяет работать с EXIF-данными, изменять размеры изображений, выполнять сжатие и конвертацию форматов, а также просматривать напрямую из ZIP, RAR, CBR и других архивных форматов без предварительного распаковки.
Имеется возможность переключаться между светлой и темной темами, скрывать элементы управления, использовать горячие клавиши и контекстные меню для ускорения работы.
Список основных возможностей PicView:
- Поддержка широкого набора форматов изображений.
- Быстрый запуск и предварительная загрузка изображений для плавной навигации.
- Просмотр изображений внутри архивов без их распаковки.
- Отображение подробной информации о файле и EXIF-данных, включая параметры съемки и GPS-координаты.
- Сжатие изображений без потери качества.
- Изменение размера изображений по ширине, высоте или в процентах.
- Пакетная обработка файлов.
- Создание нескольких миниатюр с автоматической сортировкой по папкам.
- Применение базовых эффектов и коррекция яркости и контрастности.
- Поворот, отражение и кадрирование изображений.
- Галерея с миниатюрами и удобной навигацией с клавиатуры.
- Гибкая настройка интерфейса и управления.
- Поддержка перетаскивания файлов, папок, ссылок и архивов.
- Сортировка изображений по различным параметрам и циклический просмотр.
