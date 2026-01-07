PicView — приложение для просмотра и базовой обработки изображений. Утилита поддерживает большинство распространенных и специализированных форматов изображений, включая анимированные GIF и WEBP, SVG, AVIF, HEIC, PSD и др.

Помимо стандартного просмотра, PicView выдает краткую информацию о файле, позволяет работать с EXIF-данными, изменять размеры изображений, выполнять сжатие и конвертацию форматов, а также просматривать напрямую из ZIP, RAR, CBR и других архивных форматов без предварительного распаковки.

Имеется возможность переключаться между светлой и темной темами, скрывать элементы управления, использовать горячие клавиши и контекстные меню для ускорения работы.

Список основных возможностей PicView: