Structured — приложение для планирования дня, обеспечивает наглядное и последовательное управление задачами, событиями и личными делами. Содержит календарь, список задач и напоминания в единой временной шкале, где все элементы дня отображаются в логическом порядке. Такой подход позволяет увидеть елостную картину загруженности дня, что снижает вероятность пропустить важные дела.

Пользователь может быстро добавлять задачи, указывать время их выполнения, устанавливать дедлайны и при необходимости дополнять их заметками или подзадачами. Приложение подходит для различных сценариев использования: работы, учёбы, личных проектов, повседневных дел. Structured поддерживает концепцию «входящих» задач, куда можно оперативно записывать идеи и мысли без необходимости сразу их сортировать. Для лучшей концентрации используются цветовая кодировка и значки. Дополнительно приложение позволяет отслеживать уровень ежедневной энергии, что помогает более осознанно распределять нагрузку в течение дня.

Список основных возможностей Structured:

  • Отображает задачи, события и дела в единой временной шкале.
  • Обеспечивает быстрое создание задач с указанием времени и сроков выполнения.
  • Содержит папку «Входящие» для временного хранения идей и заметок.
  • Поддерживает подзадачи и текстовые комментарии к задачам.
  • Предлагает гибкую систему напоминаний о предстоящих событиях.
  • Использует цветовую кодировку и иконки для визуальной организации задач.
  • Помогает отслеживать уровень ежедневной энергии.
  • Создание повторяющихся задач в версии Pro
  • Предлагает персонализация уведомлений для разных типов задач.
