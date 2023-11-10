Taskito для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Taskito
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,33 Мб
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Taskito - ваш надежный помощник в управлении задачами и повседневными планами. Это приложение, основанное на хронологии, помогает вам делить большие цели на маленькие, достижимые шаги.
Основные возможности Taskito:
- Уникальная хронология с календарем, напоминаниями, заметками и планами для организации вашего дня.
- Создавайте проекты, добавляйте планы и превращайте свои идеи в реальные достижения.
- Базовые функции, такие как создание напоминаний, цветные теги, приоритеты, и контрольные списки, интегрированы в ваш календарь.
- Организуйте свои привычки с ежедневными, еженедельными или ежемесячными задачами.
- Импортируйте события из вашего календаря, чтобы более эффективно планировать свой день.
- Разбейте свои задачи на мелкие части, управляйте списками покупок или тренировок.
- Повторяющиеся напоминания: Не упустите важные моменты с повторяющимися напоминаниями.
- Используйте теги для категоризации и создавайте шаблоны для повторяющихся задач.
- Персонализируйте виджет календаря и выбирайте из 15+ тем для стиля, соответствующего вашему настроению.
В целом, Taskito - простое, но мощное приложение для планирования, помогающее вам достигать целей, разбивая их на управляемые задачи.
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