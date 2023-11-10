Taskito - ваш надежный помощник в управлении задачами и повседневными планами. Это приложение, основанное на хронологии, помогает вам делить большие цели на маленькие, достижимые шаги.

Основные возможности Taskito:

Уникальная хронология с календарем, напоминаниями, заметками и планами для организации вашего дня.

Создавайте проекты, добавляйте планы и превращайте свои идеи в реальные достижения.

Базовые функции, такие как создание напоминаний, цветные теги, приоритеты, и контрольные списки, интегрированы в ваш календарь.

Организуйте свои привычки с ежедневными, еженедельными или ежемесячными задачами.

Импортируйте события из вашего календаря, чтобы более эффективно планировать свой день.

Разбейте свои задачи на мелкие части, управляйте списками покупок или тренировок.

Повторяющиеся напоминания: Не упустите важные моменты с повторяющимися напоминаниями.

Используйте теги для категоризации и создавайте шаблоны для повторяющихся задач.

Персонализируйте виджет календаря и выбирайте из 15+ тем для стиля, соответствующего вашему настроению.

В целом, Taskito - простое, но мощное приложение для планирования, помогающее вам достигать целей, разбивая их на управляемые задачи.