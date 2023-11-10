Taskito для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,33 Мб
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Taskito - ваш надежный помощник в управлении задачами и повседневными планами. Это приложение, основанное на хронологии, помогает вам делить большие цели на маленькие, достижимые шаги.

Основные возможности Taskito:

  • Уникальная хронология с календарем, напоминаниями, заметками и планами для организации вашего дня.
  • Создавайте проекты, добавляйте планы и превращайте свои идеи в реальные достижения.
  • Базовые функции, такие как создание напоминаний, цветные теги, приоритеты, и контрольные списки, интегрированы в ваш календарь.
  • Организуйте свои привычки с ежедневными, еженедельными или ежемесячными задачами.
  • Импортируйте события из вашего календаря, чтобы более эффективно планировать свой день.
  • Разбейте свои задачи на мелкие части, управляйте списками покупок или тренировок.
  • Повторяющиеся напоминания: Не упустите важные моменты с повторяющимися напоминаниями.
  • Используйте теги для категоризации и создавайте шаблоны для повторяющихся задач.
  • Персонализируйте виджет календаря и выбирайте из 15+ тем для стиля, соответствующего вашему настроению.

В целом, Taskito - простое, но мощное приложение для планирования, помогающее вам достигать целей, разбивая их на управляемые задачи.

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