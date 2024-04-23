Деловой календарь 2 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.50.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Appgenix Software
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 029 | Статистика
|Размер:
|27.35 Мб
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Деловой календарь 2 - бесплатное функциональное календарное приложение для мобильных устройств под управлением Android. Доступны все необходимые функции, как например планирование событий и управление задачами, месячный, недельный и дневной просмотры, синхронизация с Google Calendar и Exchange, расширенные напоминания для событий и многое другое.
Ключевые особенности:
- интуитивная навигация при помощи простого скольжения при переходе между месяцем, неделей и днем;
- планирование событий и управление задачами;
- месячный, недельный и дневной просмотры;
- повестка дня с поиском в реальном времени;
- годичный просмотр;
- синхронизация с Google Calendar и Exchange;
- поддержка для локальных календарей и задач;
- расширенные напоминания для событий;
- месячные, недельные, дневные виджеты, а также виджеты для повестки дня и задач;
- выбор между текстом и полосками в месячном просмотре;
- быстрый доступ к деталям событий во всплывающем окне напрямую из месячного просмотра;
- свободная прокрутка и увеличение многодневного просмотра (1-14 дней);
- быстрое отображение и скрытие календарей при помощи клавиши Избранное;
- встроенный органайзер для задач, синхронизирующийся с Google Tasks;
- персонализируемые уведомления, включая прямые действия;
- создание и легкое управление приглашений на встречи;
- цветовая кодировка в годичном просмотре;
- дополнительные продолжающиеся уведомления с обратным отсчетом для событий;
- возможность делиться своими событиями и задачами;
- персонализируемые календари и цвета событий;
- множество настроек для оптимизации вида и функциональности Ваших виджетов, событий, задач и напоминаний;
- настройка различных просмотров (дневной, недельный, месячный, годичный, повестка дня, задачи) в соответствии со своими потребностями;
- настраиваемые темы для виджетов;
- режим просмотра в реальном времени для всех календарных виджетов.
- добавление учетной записи Microsoft для доступа к календарю Outlook и Microsoft To Do
- указание категорий Outlook в событиях и задачах
- фильтр видов по категориям
- добавление файлов Microsoft OneDrive
- небольшие улучшения
- исправления
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