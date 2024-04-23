Деловой календарь 2 для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.50.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 029 | Статистика
Размер:27.35 Мб
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Деловой календарь 2 - бесплатное функциональное календарное приложение для мобильных устройств под управлением Android. Доступны все необходимые функции, как например планирование событий и управление задачами, месячный, недельный и дневной просмотры, синхронизация с Google Calendar и Exchange, расширенные напоминания для событий и многое другое.

Ключевые особенности:

  • интуитивная навигация при помощи простого скольжения при переходе между месяцем, неделей и днем;
  • планирование событий и управление задачами;
  • месячный, недельный и дневной просмотры;
  • повестка дня с поиском в реальном времени;
  • годичный просмотр;
  • синхронизация с Google Calendar и Exchange;
  • поддержка для локальных календарей и задач;
  • расширенные напоминания для событий;
  • месячные, недельные, дневные виджеты, а также виджеты для повестки дня и задач;
  • выбор между текстом и полосками в месячном просмотре;
  • быстрый доступ к деталям событий во всплывающем окне напрямую из месячного просмотра;
  • свободная прокрутка и увеличение многодневного просмотра (1-14 дней);
  • быстрое отображение и скрытие календарей при помощи клавиши Избранное;
  • встроенный органайзер для задач, синхронизирующийся с Google Tasks;
  • персонализируемые уведомления, включая прямые действия;
  • создание и легкое управление приглашений на встречи;
  • цветовая кодировка в годичном просмотре;
  • дополнительные продолжающиеся уведомления с обратным отсчетом для событий;
  • возможность делиться своими событиями и задачами;
  • персонализируемые календари и цвета событий;
  • множество настроек для оптимизации вида и функциональности Ваших виджетов, событий, задач и напоминаний;
  • настройка различных просмотров (дневной, недельный, месячный, годичный, повестка дня, задачи) в соответствии со своими потребностями;
  • настраиваемые темы для виджетов;
  • режим просмотра в реальном времени для всех календарных виджетов.
Что нового в Деловой календарь 2 2.50.2?
  • добавление учетной записи Microsoft для доступа к календарю Outlook и Microsoft To Do
  • указание категорий Outlook в событиях и задачах
  • фильтр видов по категориям
  • добавление файлов Microsoft OneDrive
  • небольшие улучшения
  • исправления
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