Деловой календарь 2 - бесплатное функциональное календарное приложение для мобильных устройств под управлением Android. Доступны все необходимые функции, как например планирование событий и управление задачами, месячный, недельный и дневной просмотры, синхронизация с Google Calendar и Exchange, расширенные напоминания для событий и многое другое.

Ключевые особенности: