JarkViewer — компактное приложение с открытым исходным кодом для просмотра изображений. Поддерживает как распространенные форматы изображений, так и современные стандарты с повышенной эффективностью сжатия, а также профессиональные форматы RAW. JarkViewer корректно обрабатывает изображения, полученные с цифровых фотоаппаратов, мобильных устройств и графических редакторов. В программе реализованы базовые инструменты навигации: масштабирование, поворот, панорамирование и полноэкранный режим, что позволяет комфортно работать с изображениями разного разрешения и ориентации.

Отдельное внимание уделено поддержке анимированных и динамических форматов. Приложение может воспроизводить анимации, а также отображать Live Photos и Motion Photo. Присутствует возможность просматривать метаданные EXIF, что особенно полезно при работе с фотографиями и техническом анализе изображений.

Список основных возможностей JarkViewer: