JarkViewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.32 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|jark006
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 | Статистика
|Размер:
|69.94 Мб
|СКАЧАТЬ
JarkViewer — компактное приложение с открытым исходным кодом для просмотра изображений. Поддерживает как распространенные форматы изображений, так и современные стандарты с повышенной эффективностью сжатия, а также профессиональные форматы RAW. JarkViewer корректно обрабатывает изображения, полученные с цифровых фотоаппаратов, мобильных устройств и графических редакторов. В программе реализованы базовые инструменты навигации: масштабирование, поворот, панорамирование и полноэкранный режим, что позволяет комфортно работать с изображениями разного разрешения и ориентации.
Отдельное внимание уделено поддержке анимированных и динамических форматов. Приложение может воспроизводить анимации, а также отображать Live Photos и Motion Photo. Присутствует возможность просматривать метаданные EXIF, что особенно полезно при работе с фотографиями и техническом анализе изображений.
Список основных возможностей JarkViewer:
- Поддержка большого количества статических форматов изображений, включая JPEG, PNG, TIFF, SVG, PSD, WEBP, AVIF, HEIC, JPEG-XL и др.
- Просмотр анимированных изображений и форматов с динамическим содержимым (GIF, APNG, WEBP, AVIF, JXL и др.).
- Открытие и отображение Live Photos и Motion Photo с мобильных устройств iOS и Android (без воспроизведения звука).
- Работа с профессиональными RAW-форматами цифровых фотокамер различных производителей.
- Быстрое масштабирование, поворот и перемещение изображения.
- Полноэкранный режим для удобного просмотра без элементов интерфейса.
- Отображение и анализ EXIF-метаданных фотографий.
- Извлечение отдельных кадров из анимированных и динамических изображений.
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается...
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...
WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...
Крохотный и простой в использовании просмотрщик графических файлов для Windows,...
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...
Отзывы о программе JarkViewer
Admin
Отзывов о программе JarkViewer 1.32 пока нет, можете добавить...