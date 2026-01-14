JarkViewer для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.32 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Размер:69.94 Мб
JarkViewer — компактное приложение с открытым исходным кодом для просмотра изображений. Поддерживает как распространенные форматы изображений, так и современные стандарты с повышенной эффективностью сжатия, а также профессиональные форматы RAW. JarkViewer корректно обрабатывает изображения, полученные с цифровых фотоаппаратов, мобильных устройств и графических редакторов. В программе реализованы базовые инструменты навигации: масштабирование, поворот, панорамирование и полноэкранный режим, что позволяет комфортно работать с изображениями разного разрешения и ориентации.

Отдельное внимание уделено поддержке анимированных и динамических форматов. Приложение может воспроизводить анимации, а также отображать Live Photos и Motion Photo. Присутствует возможность просматривать метаданные EXIF, что особенно полезно при работе с фотографиями и техническом анализе изображений.

Список основных возможностей JarkViewer:

  • Поддержка большого количества статических форматов изображений, включая JPEG, PNG, TIFF, SVG, PSD, WEBP, AVIF, HEIC, JPEG-XL и др.
  • Просмотр анимированных изображений и форматов с динамическим содержимым (GIF, APNG, WEBP, AVIF, JXL и др.).
  • Открытие и отображение Live Photos и Motion Photo с мобильных устройств iOS и Android (без воспроизведения звука).
  • Работа с профессиональными RAW-форматами цифровых фотокамер различных производителей.
  • Быстрое масштабирование, поворот и перемещение изображения.
  • Полноэкранный режим для удобного просмотра без элементов интерфейса.
  • Отображение и анализ EXIF-метаданных фотографий.
  • Извлечение отдельных кадров из анимированных и динамических изображений.
