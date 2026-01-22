Moto X3M Bike Race для Android
|5.00/5 голосов - 1
|Бесплатная
|1.21.15 | Сообщить о новой версии
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Английский
|Ace Viral
|Гонки
|1 / 1 | Статистика
|35.95 Мб
Moto X3M Bike Race – аркадная игра в жанре мотогонок с элементами платформера и физики, где предлагается проходить трассы с различными препятствиями, выполнять прыжки, перевороты, разгоняться на трамплинах и аккуратно приземляться, чтобы не потерять скорость и не разбиться. Управление построено на простых действиях, но требует точности и реакции, особенно на сложных участках трасс.
Игра содержит большое количество уровней с постепенно возрастающей сложностью. Каждая трасса представляет собой отдельное испытание с уникальной геометрией, ловушками, движущимися платформами и нестандартными объектами. В Moto X3M доступен широкий выбор транспортных средств: мотоциклы разных типов, специальные байки, нестандартные машины и тематические персонажи. Основная задача — добраться до финиша за минимальное время и получить максимальное количество звёзд. Результаты фиксируются, что позволяет сравнивать свои показатели и улучшать результаты.
Список основных возможностей Moto X3M Bike Race:
- Предлагает прохождение более двухсот разнообразных уровней с физикой и препятствиями.
- Содержит разные виды транспорта с отличающимися характеристиками.
- Использует систему звёзд и рекордов времени для оценки прогресса.
- Дополнительные пакеты трасс с уникальными персонажами и тематикой.
- Сбор ускорителей и бонусов на уровнях, наличие контрольных точек для сохранения прогресса на трассе.
- Постепенное усложнение заданий и рост требований к точности управления.
