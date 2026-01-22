Программы для Android » Игры » Гонки » Moto X3M Bike Race 1.21.15

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.21.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Гонки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:35.95 Мб
Moto X3M Bike Race скриншот № 2
Moto X3M Bike Race скриншот № 3
Moto X3M Bike Race скриншот № 4

Moto X3M Bike Race – аркадная игра в жанре мотогонок с элементами платформера и физики, где предлагается проходить трассы с различными препятствиями, выполнять прыжки, перевороты, разгоняться на трамплинах и аккуратно приземляться, чтобы не потерять скорость и не разбиться. Управление построено на простых действиях, но требует точности и реакции, особенно на сложных участках трасс.

Игра содержит большое количество уровней с постепенно возрастающей сложностью. Каждая трасса представляет собой отдельное испытание с уникальной геометрией, ловушками, движущимися платформами и нестандартными объектами. В Moto X3M доступен широкий выбор транспортных средств: мотоциклы разных типов, специальные байки, нестандартные машины и тематические персонажи. Основная задача — добраться до финиша за минимальное время и получить максимальное количество звёзд. Результаты фиксируются, что позволяет сравнивать свои показатели и улучшать результаты.

Список основных возможностей Moto X3M Bike Race:

  • Предлагает прохождение более двухсот разнообразных уровней с физикой и препятствиями.
  • Содержит разные виды транспорта с отличающимися характеристиками.
  • Использует систему звёзд и рекордов времени для оценки прогресса.
  • Дополнительные пакеты трасс с уникальными персонажами и тематикой.
  • Сбор ускорителей и бонусов на уровнях, наличие контрольных точек для сохранения прогресса на трассе.
  • Постепенное усложнение заданий и рост требований к точности управления.
