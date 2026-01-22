Moto X3M Bike Race – аркадная игра в жанре мотогонок с элементами платформера и физики, где предлагается проходить трассы с различными препятствиями, выполнять прыжки, перевороты, разгоняться на трамплинах и аккуратно приземляться, чтобы не потерять скорость и не разбиться. Управление построено на простых действиях, но требует точности и реакции, особенно на сложных участках трасс.

Игра содержит большое количество уровней с постепенно возрастающей сложностью. Каждая трасса представляет собой отдельное испытание с уникальной геометрией, ловушками, движущимися платформами и нестандартными объектами. В Moto X3M доступен широкий выбор транспортных средств: мотоциклы разных типов, специальные байки, нестандартные машины и тематические персонажи. Основная задача — добраться до финиша за минимальное время и получить максимальное количество звёзд. Результаты фиксируются, что позволяет сравнивать свои показатели и улучшать результаты.

Список основных возможностей Moto X3M Bike Race: