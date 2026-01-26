SoundID для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.4
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Категория:другое
Размер:104.71 Мб
SoundID – приложение для настройки персонального звучания на мобильных устройствах, позволяет адаптировать аудиовыход под конкретную модель наушников, индивидуальные особенности слуха и личные предпочтения пользователя. Работает как универсальный звуковой модуль и применяется ко всем совместимым музыкальным, видео- и потоковым приложениям, а также к подкастам и социальным сервисам, где используется обработка звука. 

Программа разработана на базе технологии Sonarworks SR (Studio Reference), которая используется в профессиональных студиях звукозаписи для калибровки оборудования. В отличие от обычного эквалайзера, SoundID формирует детализированный звуковой профиль на основе большого количества параметров, что позволяет получить более точную настройку без сложных ручных регулировок.

Список основных возможностей SoundID:

  • Поддерживает большое количество моделей наушников от популярных производителей.
  • Обеспечивает высокую детализацию настройки без ручной работы с эквалайзером.
  • Совместимо с музыкальными сервисами, видео, подкастами и социальными приложениями.
  • Дает возможность улучшить качество звука без замены наушников.
  • Автоматическая калибровка звучания под выбранные наушники.
  • Персональный тест слуха для более точной настройки аудиопрофиля.
  • Гибкая коррекция звучания с учетом индивидуальных предпочтений.
  • Единый профиль звука для всех совместимых приложений на устройстве.
