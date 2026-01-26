SoundID для Android
SoundID – приложение для настройки персонального звучания на мобильных устройствах, позволяет адаптировать аудиовыход под конкретную модель наушников, индивидуальные особенности слуха и личные предпочтения пользователя. Работает как универсальный звуковой модуль и применяется ко всем совместимым музыкальным, видео- и потоковым приложениям, а также к подкастам и социальным сервисам, где используется обработка звука.
Программа разработана на базе технологии Sonarworks SR (Studio Reference), которая используется в профессиональных студиях звукозаписи для калибровки оборудования. В отличие от обычного эквалайзера, SoundID формирует детализированный звуковой профиль на основе большого количества параметров, что позволяет получить более точную настройку без сложных ручных регулировок.
Список основных возможностей SoundID:
- Поддерживает большое количество моделей наушников от популярных производителей.
- Обеспечивает высокую детализацию настройки без ручной работы с эквалайзером.
- Совместимо с музыкальными сервисами, видео, подкастами и социальными приложениями.
- Дает возможность улучшить качество звука без замены наушников.
- Автоматическая калибровка звучания под выбранные наушники.
- Персональный тест слуха для более точной настройки аудиопрофиля.
- Гибкая коррекция звучания с учетом индивидуальных предпочтений.
- Единый профиль звука для всех совместимых приложений на устройстве.
