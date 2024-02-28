Persist Volume Control для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Netroken
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 803 | Статистика
|Размер:
|26,63 Мб
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Persist Volume Control - продвинутый регулятор громкости для Android-смартфонов и планшетов, который предлагает ряд функциональных инструментов для контроля над звуком мобильного девайса. Удобство приложения заключается в наборе профилей, переключение между которыми осуществляется как в ручном режиме, так и автоматически, в зависимости от даты, времени или текущего местоположения пользователя.
Можно создавать сколько угодно профилей громкости, удалять их, копировать, редактировать, причем каждый профиль может содержать уникальный набор настроек. В каждом профиле могут быть выставлены отдельные значения громкости для звонка, сообщения, будильника и пр. Также можно задавать дополнительные параметры, как например расписание по календарю, по координатам GPS, по расположению сети Wi-Fi, по времени, в зависимости от дня недели и т.д.
В настройках приложения можно включать оповещения перестановок, настраивать всплывающие сообщения, задавать громкость оповещений и многое другое.
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Отзывы о программе Persist Volume Control
Admin
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