Persist Volume Control - продвинутый регулятор громкости для Android-смартфонов и планшетов, который предлагает ряд функциональных инструментов для контроля над звуком мобильного девайса. Удобство приложения заключается в наборе профилей, переключение между которыми осуществляется как в ручном режиме, так и автоматически, в зависимости от даты, времени или текущего местоположения пользователя.

Можно создавать сколько угодно профилей громкости, удалять их, копировать, редактировать, причем каждый профиль может содержать уникальный набор настроек. В каждом профиле могут быть выставлены отдельные значения громкости для звонка, сообщения, будильника и пр. Также можно задавать дополнительные параметры, как например расписание по календарю, по координатам GPS, по расположению сети Wi-Fi, по времени, в зависимости от дня недели и т.д.

В настройках приложения можно включать оповещения перестановок, настраивать всплывающие сообщения, задавать громкость оповещений и многое другое.