XBooster для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0.46 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20.66 Мб
|СКАЧАТЬ
XBooster — приложение для расширенного управления громкостью и параметрами звучания. Позволяет увеличить уровень воспроизведения мультимедийных и системных звуков выше стандартных ограничений, а также настроить аудиовыход с помощью встроенного эквалайзера и эффектов обработки. Будет полезно при прослушивании музыки, просмотре видео, запуске игр, воспроизведении аудиокниг и других задачах, где требуется более гибкая настройка звука.
Решение сочетает функции усилителя громкости, обработки низких частот и многополосного эквалайзера. Звуковой баланс можно изменять вручную или применять готовые пресеты, адаптированные под разные сценарии использования. Поддерживает работу со встроенными динамиками устройства, наушниками или внешними Bluetooth-устройствами. Дополнительные элементы управления доступны через уведомления и виджеты, благодаря чему изменение громкости и усиление звука можно выполнять без запуска основной программы.
Основные возможности XBooster:
- Позволяет увеличить громкость мультимедийных файлов сверх стандартных значений.
- Поддерживает воспроизведение музыки, видео, игр, аудиокниг и других источников звука.
- Содержит 10-полосный эквалайзер с набором готовых пресетов и ручной настройкой.
- Усиливает низкие частоты и добавляет эффекты объемного звучания.
- Работает с динамиками устройства, проводными наушниками и Bluetooth-аудиооборудованием.
- Несколько режимов звучания для быстрого переключения настроек.
- Фоновое управление воспроизведением и отображение элементов контроля на экране блокировки.
- Встроенные элементы управления музыкальным проигрывателем (пауза, переключение треков, отображение информации).
Shazam – хотите все знать о звучащей рядом музыке? Запускайте приложение, нажимайте значок...
Приложение для устройств на базе Android, позволяющее создать индивидуальное звуковое...
Бесплатное и простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое...
Приложение для автоматической записи и сохранения любых телефонных звонков....
Приложение предоставляет расширенные возможности управления звуком. Предлагает...
Приложение для озвучивание текста, благодаря которому можно читать вслух текст с...
Отзывы о программе XBooster
Admin
Отзывов о программе XBooster 2.0.0.46 пока нет, можете добавить...