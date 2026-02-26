XBooster — приложение для расширенного управления громкостью и параметрами звучания. Позволяет увеличить уровень воспроизведения мультимедийных и системных звуков выше стандартных ограничений, а также настроить аудиовыход с помощью встроенного эквалайзера и эффектов обработки. Будет полезно при прослушивании музыки, просмотре видео, запуске игр, воспроизведении аудиокниг и других задачах, где требуется более гибкая настройка звука.

Решение сочетает функции усилителя громкости, обработки низких частот и многополосного эквалайзера. Звуковой баланс можно изменять вручную или применять готовые пресеты, адаптированные под разные сценарии использования. Поддерживает работу со встроенными динамиками устройства, наушниками или внешними Bluetooth-устройствами. Дополнительные элементы управления доступны через уведомления и виджеты, благодаря чему изменение громкости и усиление звука можно выполнять без запуска основной программы.

Основные возможности XBooster: