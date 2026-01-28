CNN — информационное приложение для получения актуальных новостей и аналитических материалов в удобном цифровом формате. Содержит текстовые публикации, видеосюжеты, прямые трансляции, подкасты и аудиостриминг, позволяет следить за событиями в реальном времени и получать разносторонний обзор происходящего в мире. Охватывает ключевые темы: политика, экономика, здравоохранение, климат, международные события, технологии, культура и развлечения.

Система персональных уведомлений позволяет отслеживать развитие интересующих тем и получать оперативные обновления по мере появления новых данных. Материалы регулярно дополняются живыми репортажами, краткими видеороликами и расширенными обзорами с пояснениями и контекстом. Доступны прямые эфиры новостных каналов, фрагменты программ, документальные проекты и оригинальные сериалы.

Список основных возможностей CNN: