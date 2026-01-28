CNN: Live & Breaking News для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|26.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CNN
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|163.08 Мб
CNN — информационное приложение для получения актуальных новостей и аналитических материалов в удобном цифровом формате. Содержит текстовые публикации, видеосюжеты, прямые трансляции, подкасты и аудиостриминг, позволяет следить за событиями в реальном времени и получать разносторонний обзор происходящего в мире. Охватывает ключевые темы: политика, экономика, здравоохранение, климат, международные события, технологии, культура и развлечения.
Система персональных уведомлений позволяет отслеживать развитие интересующих тем и получать оперативные обновления по мере появления новых данных. Материалы регулярно дополняются живыми репортажами, краткими видеороликами и расширенными обзорами с пояснениями и контекстом. Доступны прямые эфиры новостных каналов, фрагменты программ, документальные проекты и оригинальные сериалы.
Список основных возможностей CNN:
- Предоставляет доступ к коротким видеороликам, репортажам и прямым трансляциям.
- Дает возможность читать статьи с обновлениями в реальном времени.
- Содержит подкасты, оригинальные программы, документальные фильмы и специальные проекты.
- Позволяет настраивать персональные уведомления и оповещения.
- Поддерживает разные форматы контента: текст, видео, аудио, интерактивные материалы.
- Интерфейс оптимизирован для быстрого поиска и навигации по разделам.
