Ищейка VK для Android

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.47 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Ньюс ридеры, новости - Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 155 | Статистика
Размер:4,76 Мб
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Ищейка VK - приложение для всех активных пользователей популярнейшей российской социальной сети ВКонтакте, позволяющее отслеживать интересующие Вас группы на предмет новых уведомлений. Часто бывают ситуации, когда важное сообщение в паблике сети VK.com было Вами пропущено, из-за чего Вы не попали на встречу друзей, прозевали выгодную покупку или просто пропустили интересное мероприятие. С этим приложением такие ситуации больше никогда не повторятся.

Вам нужно только добавить группы, на которые Вы подписаны, а Ищейка по ключевым словам отследит их и своевременно пришлет уведомление именно в тот момент, когда новый пост появится в паблике. Теперь Вы всегда первым будете в курсе всех интересных событий и не пропустите ни одного важного мероприятия.

Основные возможности программы:

  • отслеживание неограниченного количества групп по ключевым словам,
  • поиск постов с учетом различных склонений для заданных ключевых слов,
  • быстрый поиск уже полученных оповещений в ленте,
  • удаление из ленты устаревших оповещений,
  • отображение характера контента для каждого оповещения (наличие изображений, видео, координат, опросов в виде иконок) и мгновенный переход к соответствующему посту,
  • сохранение загруженных аватарок групп и страниц в локальный кэш на SD и др.

Стоит отметить, что для полноценной работы приложения требуется интернет-соединение. Что же касается безопасности личных данных, то разработчики уверяют, что Ваши логин и пароль не хранятся ни в каком виде на устройстве: единоразово нужно получить уникальный ключ доступа к аккаунту, по которому в дальнейшем и происходит авторизация.

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