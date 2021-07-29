Ищейка VK - приложение для всех активных пользователей популярнейшей российской социальной сети ВКонтакте, позволяющее отслеживать интересующие Вас группы на предмет новых уведомлений. Часто бывают ситуации, когда важное сообщение в паблике сети VK.com было Вами пропущено, из-за чего Вы не попали на встречу друзей, прозевали выгодную покупку или просто пропустили интересное мероприятие. С этим приложением такие ситуации больше никогда не повторятся.

Вам нужно только добавить группы, на которые Вы подписаны, а Ищейка по ключевым словам отследит их и своевременно пришлет уведомление именно в тот момент, когда новый пост появится в паблике. Теперь Вы всегда первым будете в курсе всех интересных событий и не пропустите ни одного важного мероприятия.

Основные возможности программы:

отслеживание неограниченного количества групп по ключевым словам,

поиск постов с учетом различных склонений для заданных ключевых слов,

быстрый поиск уже полученных оповещений в ленте,

удаление из ленты устаревших оповещений,

отображение характера контента для каждого оповещения (наличие изображений, видео, координат, опросов в виде иконок) и мгновенный переход к соответствующему посту,

сохранение загруженных аватарок групп и страниц в локальный кэш на SD и др.

Стоит отметить, что для полноценной работы приложения требуется интернет-соединение. Что же касается безопасности личных данных, то разработчики уверяют, что Ваши логин и пароль не хранятся ни в каком виде на устройстве: единоразово нужно получить уникальный ключ доступа к аккаунту, по которому в дальнейшем и происходит авторизация.