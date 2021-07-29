Ищейка VK для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.47 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Clockbyte LLC
|Категории:
|Ньюс ридеры, новости - Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 155 | Статистика
|Размер:
|4,76 Мб
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Ищейка VK - приложение для всех активных пользователей популярнейшей российской социальной сети ВКонтакте, позволяющее отслеживать интересующие Вас группы на предмет новых уведомлений. Часто бывают ситуации, когда важное сообщение в паблике сети VK.com было Вами пропущено, из-за чего Вы не попали на встречу друзей, прозевали выгодную покупку или просто пропустили интересное мероприятие. С этим приложением такие ситуации больше никогда не повторятся.
Вам нужно только добавить группы, на которые Вы подписаны, а Ищейка по ключевым словам отследит их и своевременно пришлет уведомление именно в тот момент, когда новый пост появится в паблике. Теперь Вы всегда первым будете в курсе всех интересных событий и не пропустите ни одного важного мероприятия.
Основные возможности программы:
- отслеживание неограниченного количества групп по ключевым словам,
- поиск постов с учетом различных склонений для заданных ключевых слов,
- быстрый поиск уже полученных оповещений в ленте,
- удаление из ленты устаревших оповещений,
- отображение характера контента для каждого оповещения (наличие изображений, видео, координат, опросов в виде иконок) и мгновенный переход к соответствующему посту,
- сохранение загруженных аватарок групп и страниц в локальный кэш на SD и др.
Стоит отметить, что для полноценной работы приложения требуется интернет-соединение. Что же касается безопасности личных данных, то разработчики уверяют, что Ваши логин и пароль не хранятся ни в каком виде на устройстве: единоразово нужно получить уникальный ключ доступа к аккаунту, по которому в дальнейшем и происходит авторизация.
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Admin
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