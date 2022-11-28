365Scores для Android

Описание
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Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.2.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Ньюс ридеры, новости - Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 715 | Статистика
Размер:68,98 Мб
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365Scores - спортивное приложение, в котором собраны все последние новости мира спорта, результаты матчей, календари соревнований и многое другое. Тут Вы сможете настроить любимые виды спорта, указать предпочитаемые лиги и команды, создав тем самым индивидуальный спортивный канал: результаты, положение участников, спортивные новости, сообщения, трансферы и ключевые события. Теперь все самое интересное для Вас собрано в одном удобном приложении.

Приложение поддерживает оповещения 10 различных видов спорта: футбол, крикет, регби, большой теннис, баскетбол, хоккей на льду, бейсбол, волейбол, американский футбол и гандбол. При этом отслеживаются тысячи лиг и видов соревнований по всему миру: Английская премьер-лига, Бундеслига, Серия А, чемпионат Испании, Лига Чемпионов, Евро-2016, Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон, НФЛ и многие другие.

Основные возможности 365Scores:

  • Новости и слухи по трансферам.
  • Телепрограмма со спортивными трансляциями.
  • Персонализированные спортивные результаты, обобщенные спортивные новости, уведомления и видео в реальном времени.
  • Поддержка push-уведомлений с новостями в реальном времени.
  • Возможность просмотра видеозаписи гола через 5 минут после того, как он забит.
  • Полная статистика матча.
  • Таблицы и расписание в реальном времени.
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