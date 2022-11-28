365Scores - спортивное приложение, в котором собраны все последние новости мира спорта, результаты матчей, календари соревнований и многое другое. Тут Вы сможете настроить любимые виды спорта, указать предпочитаемые лиги и команды, создав тем самым индивидуальный спортивный канал: результаты, положение участников, спортивные новости, сообщения, трансферы и ключевые события. Теперь все самое интересное для Вас собрано в одном удобном приложении.

Приложение поддерживает оповещения 10 различных видов спорта: футбол, крикет, регби, большой теннис, баскетбол, хоккей на льду, бейсбол, волейбол, американский футбол и гандбол. При этом отслеживаются тысячи лиг и видов соревнований по всему миру: Английская премьер-лига, Бундеслига, Серия А, чемпионат Испании, Лига Чемпионов, Евро-2016, Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон, НФЛ и многие другие.

Основные возможности 365Scores: