365Scores для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|365Scores
|Категории:
|Ньюс ридеры, новости - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 715 | Статистика
|Размер:
|68,98 Мб
365Scores - спортивное приложение, в котором собраны все последние новости мира спорта, результаты матчей, календари соревнований и многое другое. Тут Вы сможете настроить любимые виды спорта, указать предпочитаемые лиги и команды, создав тем самым индивидуальный спортивный канал: результаты, положение участников, спортивные новости, сообщения, трансферы и ключевые события. Теперь все самое интересное для Вас собрано в одном удобном приложении.
Приложение поддерживает оповещения 10 различных видов спорта: футбол, крикет, регби, большой теннис, баскетбол, хоккей на льду, бейсбол, волейбол, американский футбол и гандбол. При этом отслеживаются тысячи лиг и видов соревнований по всему миру: Английская премьер-лига, Бундеслига, Серия А, чемпионат Испании, Лига Чемпионов, Евро-2016, Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон, НФЛ и многие другие.
Основные возможности 365Scores:
- Новости и слухи по трансферам.
- Телепрограмма со спортивными трансляциями.
- Персонализированные спортивные результаты, обобщенные спортивные новости, уведомления и видео в реальном времени.
- Поддержка push-уведомлений с новостями в реальном времени.
- Возможность просмотра видеозаписи гола через 5 минут после того, как он забит.
- Полная статистика матча.
- Таблицы и расписание в реальном времени.
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365Scores - спортивное приложение, в котором собраны все последние новости мира спорта, результаты матчей, календари соревнований и многое другое...
Отзывы о программе 365Scores
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Отзывов о программе 365Scores 12.2.6 пока нет, можете добавить...