TaskExplorer — утилита для контроля и анализа работы процессов в операционной системе Windows. Позволяет детально отслеживать состояние приложений, выявлять причины зависаний, повышенной нагрузки на систему и нестабильной работы отдельных процессов. 

В верхней части окна постоянно отображаются графики производительности, которые показывают загрузку процессора, использование оперативной памяти, активность дисков, работу графического процессора, сетевые операции и другие параметры. Цвета и внешний вид графиков можно настраивать, что упрощает визуальный анализ. 

Панель потоков отображает трассировку стека, благодаря чему можно понять, какие операции выполняет процесс в текущий момент. Что полезно при поиске взаимных блокировок, утечек ресурсов и узких мест производительности. Панель дескрипторов позволяет просматривать сведения о файлах, объектах и их параметрах, а встроенный редактор памяти расширяет возможности анализа данных в процессе работы приложения.

TaskExplorer обеспечивает контроль сетевой активности, отображает все открытые соединения и сокеты для каждого процесса, анализирует псевдо-UDP-соединения, полученные из данных ETW, и определяет конечные точки обмена пакетами. При необходимости панели системной информации можно вынести в отдельное окно для более удобного мониторинга.

Список основных возможностей TaskExplorer:

  • Отображает загрузку процессора, памяти, дисков, сети и GPU в виде настраиваемых графиков.
  • Обеспечивает постоянное обновление данных в реальном времени для анализа динамики системы.
  • Позволяет управлять активными процессами и потоками.
  • Отображает трассировку стека в панели потоков для углубленного анализа.
  • Предоставляет расширенные функции работы с памятью и поиска данных.
  • Контролирует все сетевые соединенияя и сокеты для каждого процесса.
  • Анализирует псевдо-UDP-соединения и конечные точки передачи данных.
  • Удобный интерфейс с настройкой внешнего вида и отображаемых параметров.
