TaskExplorer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|David Xanatos
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27.73 Мб
|СКАЧАТЬ
TaskExplorer — утилита для контроля и анализа работы процессов в операционной системе Windows. Позволяет детально отслеживать состояние приложений, выявлять причины зависаний, повышенной нагрузки на систему и нестабильной работы отдельных процессов.
В верхней части окна постоянно отображаются графики производительности, которые показывают загрузку процессора, использование оперативной памяти, активность дисков, работу графического процессора, сетевые операции и другие параметры. Цвета и внешний вид графиков можно настраивать, что упрощает визуальный анализ.
Панель потоков отображает трассировку стека, благодаря чему можно понять, какие операции выполняет процесс в текущий момент. Что полезно при поиске взаимных блокировок, утечек ресурсов и узких мест производительности. Панель дескрипторов позволяет просматривать сведения о файлах, объектах и их параметрах, а встроенный редактор памяти расширяет возможности анализа данных в процессе работы приложения.
TaskExplorer обеспечивает контроль сетевой активности, отображает все открытые соединения и сокеты для каждого процесса, анализирует псевдо-UDP-соединения, полученные из данных ETW, и определяет конечные точки обмена пакетами. При необходимости панели системной информации можно вынести в отдельное окно для более удобного мониторинга.
Список основных возможностей TaskExplorer:
- Отображает загрузку процессора, памяти, дисков, сети и GPU в виде настраиваемых графиков.
- Обеспечивает постоянное обновление данных в реальном времени для анализа динамики системы.
- Позволяет управлять активными процессами и потоками.
- Отображает трассировку стека в панели потоков для углубленного анализа.
- Предоставляет расширенные функции работы с памятью и поиска данных.
- Контролирует все сетевые соединенияя и сокеты для каждого процесса.
- Анализирует псевдо-UDP-соединения и конечные точки передачи данных.
- Удобный интерфейс с настройкой внешнего вида и отображаемых параметров.
AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...
MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...
HWMonitor - бесплатная утилита для мониторинга параметров работы различных компонентов ПК,...
SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и...
Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об...
Бесплатная, но очень мощная программа, разработанная для настройки и мониторинга...
Отзывы о программе TaskExplorer
Admin
Отзывов о программе TaskExplorer 1.7.1 пока нет, можете добавить...