Scientific Calculator — многофункциональный калькулятор приложение для выполнения математических вычислений различной сложности. Объединяет в себе возможности обычного и научного калькулятора, средства визуализации данных и набор вспомогательных справочных инструментов.

Приложение поддерживает вычисления с действительными и комплексными числами, позволяет выполнять алгебраические операции, анализировать функции, строить графики и решать уравнения. Наличие истории расчетов дает возможность возвращаться к ранее выполненным вычислениям без повторного ввода данных. Отдельное внимание уделено работе с графиками: можно строить двумерные и трехмерные графики функций, анализировать поведение выражений и наглядно представлять результаты вычислений.

Список основных возможностей приложения Scientific Calculator: