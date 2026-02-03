Scientific Calculator для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.4.0.290 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Научные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:47.17 Мб
Scientific Calculator — многофункциональный калькулятор приложение для выполнения математических вычислений различной сложности. Объединяет в себе возможности обычного и научного калькулятора, средства визуализации данных и набор вспомогательных справочных инструментов.

Приложение поддерживает вычисления с действительными и комплексными числами, позволяет выполнять алгебраические операции, анализировать функции, строить графики и решать уравнения. Наличие истории расчетов дает возможность возвращаться к ранее выполненным вычислениям без повторного ввода данных. Отдельное внимание уделено работе с графиками: можно строить двумерные и трехмерные графики функций, анализировать поведение выражений и наглядно представлять результаты вычислений. 

Список основных возможностей приложения Scientific Calculator:

  • Простой калькулятор для базовых арифметических операций, вычисления процентов, степеней, корней и работы с дробями.
  • Научный калькулятор с поддержкой комплексных чисел, производных, интегралов, пределов, матриц, векторов, статистики и распределений.
  • Работа с различными системами счисления: десятичной, двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной.
  • Позволяет строить двумерных и трехмерных графиков участков, а также поверхностей.
  • Помогает решать уравнения различной степени, системы линейных уравнений с двумя, тремя и четырьмя неизвестными.
  • Содержит встроенные формулы по математике, физике и химии.
  • Преобразовывает единицы измерения.
  • Сохраняет историю выполненных расчетов.
