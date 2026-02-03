WeTransfer для Android
WeTransfer — приложение для передачи больших файлов между устройствами через интернет, позволяет отправлять документы, изображения, видео и другие типы файлов напрямую с мобильного устройства без необходимости сжатия или изменения исходного качества.
Инструмент поддерживает передачу файлов любого формата и размера, передача осуществляется с помощью ссылки, которую можно отправить по электронной почте или через любой мессенджер. Отдельное внимание в программе уделено сохранению качества и технических характеристик файлов. Пользовательский интерфейс приложения прост и логичен, что позволяет быстро ориентироваться в процессе загрузки, отслеживать статус передачи и управлять уже отправленными файлами.
Список основных возможностей приложения WeTransfer:
- Передает файлы большого размера без ограничений по типу данных.
- Отправляет фото и видео в оригинальном качестве без сжатия.
- Сохраняет метаданные файлов при передаче.
- Обеспечивает обмен файлами через ссылку без регистрации получателя.
- Поддерживает передачу документов, PDF-файлов, мультимедиа и архивов.
- Отображает статус загрузки и доставки файлов.
- Позволяет управлять активными и завершенными передачами.
- Отпраявляет уведомления о входящих и исходящих файлах.
