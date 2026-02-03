WeTransfer — приложение для передачи больших файлов между устройствами через интернет, позволяет отправлять документы, изображения, видео и другие типы файлов напрямую с мобильного устройства без необходимости сжатия или изменения исходного качества.

Инструмент поддерживает передачу файлов любого формата и размера, передача осуществляется с помощью ссылки, которую можно отправить по электронной почте или через любой мессенджер. Отдельное внимание в программе уделено сохранению качества и технических характеристик файлов. Пользовательский интерфейс приложения прост и логичен, что позволяет быстро ориентироваться в процессе загрузки, отслеживать статус передачи и управлять уже отправленными файлами.

Список основных возможностей приложения WeTransfer: