Flud для Android

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Оценка: 4.71/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 469 | Статистика
Размер:35,79 Мб
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Flud - простой и удобный BitTorrent клиент для устройств на базе операционной системы Android. С этим приложением Вы сможете воспользоваться всеми преимуществами самого популярного протокола для обмена данными BitTorrent прямо на своем мобильном девайсе: скачивайте и раздавайте файлы непосредственно со своего смартфона или планшета без ограничений.

Приложение имеет качественно продуманный и интуитивно понятный интерфейс, что позволяет комфортно добавлять новые торренты и управлять своими загрузками. Как уже отмечалось, программа не режет скорость закачки и раздачи, так что время скачивания того или иного файла зависит только от скорости Вашего Интенет-соединения. Кроме обычных и привычных торрент-ссылок, поддерживается работа и с magnet-ссылками, что делает Flud универсальным клиентом для скачивания фильмов, музыки, мультиков и т.д. с любого торрент-ресурса. Но и это еще не все: функционал Flud имеет еще ряд инструментов для полного и удобного управления загрузками. Так, у Вас есть возможность выбора отдельных файлов для скачивания, установки приоритета для загрузки отдельных файлов или папок, поддерживаются RSS-ленты для автоматической загрузки обновляемых раздач и многое другое:

  • Поддержка NAT-PMP, DHT, UPnP (Universal Plug and Play).
  • Совместимость с µTP (µTorrent Transport Protocol) и PeX (Peer Exchange).
  • Возможность последовательной загрузки (при быстром интернете, позволяет начать смотреть фильм не дожидаясь его полного скачивания).
  • Можно настроить автоматическое перемещение файлов в другую директорию или на внешний диск, по окончании загрузки.
  • Поддержка торрентов с большим количеством вложенных файлов.
  • Поддержка файлов большого размера.
  • Перехват магнитных ссылок из большинства браузеров.
  • Настраиваемые: шифрование, фильтрация по IP адресам, поддержка прокси-серверов для соединения с торрент трекерами и пирами.
  • Возможность разрешить передачу данных только через Wi-Fi.
  • Три темы оформления (Светлая, тёмная, светлая с тёмной панелью инструментов).
  • Современный (Holo) графический интерфейс пользователя.

В целом, Flud действительно мощный торрент клиент, который может стать неплохой альтернативной самым популярным и раскрученным приложениям для обмета файлами, такими как uTorrent и BitTorrent.

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Отзывы о программе Flud

Dorofeevich про Flud 1.4.7.2 для Android [20-10-2020]

На сегодня, пожалуй, лучшее приложения для загрузки торрентов под Андроид. Компактное, стабильное, с внятным интерфейсом, без увлечения рекламой
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