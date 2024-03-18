Flud для Android
|Оценка:
|4.71/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Delphi Softwares
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 469 | Статистика
|Размер:
|35,79 Мб
|СКАЧАТЬ
Flud - простой и удобный BitTorrent клиент для устройств на базе операционной системы Android. С этим приложением Вы сможете воспользоваться всеми преимуществами самого популярного протокола для обмена данными BitTorrent прямо на своем мобильном девайсе: скачивайте и раздавайте файлы непосредственно со своего смартфона или планшета без ограничений.
Приложение имеет качественно продуманный и интуитивно понятный интерфейс, что позволяет комфортно добавлять новые торренты и управлять своими загрузками. Как уже отмечалось, программа не режет скорость закачки и раздачи, так что время скачивания того или иного файла зависит только от скорости Вашего Интенет-соединения. Кроме обычных и привычных торрент-ссылок, поддерживается работа и с magnet-ссылками, что делает Flud универсальным клиентом для скачивания фильмов, музыки, мультиков и т.д. с любого торрент-ресурса. Но и это еще не все: функционал Flud имеет еще ряд инструментов для полного и удобного управления загрузками. Так, у Вас есть возможность выбора отдельных файлов для скачивания, установки приоритета для загрузки отдельных файлов или папок, поддерживаются RSS-ленты для автоматической загрузки обновляемых раздач и многое другое:
- Поддержка NAT-PMP, DHT, UPnP (Universal Plug and Play).
- Совместимость с µTP (µTorrent Transport Protocol) и PeX (Peer Exchange).
- Возможность последовательной загрузки (при быстром интернете, позволяет начать смотреть фильм не дожидаясь его полного скачивания).
- Можно настроить автоматическое перемещение файлов в другую директорию или на внешний диск, по окончании загрузки.
- Поддержка торрентов с большим количеством вложенных файлов.
- Поддержка файлов большого размера.
- Перехват магнитных ссылок из большинства браузеров.
- Настраиваемые: шифрование, фильтрация по IP адресам, поддержка прокси-серверов для соединения с торрент трекерами и пирами.
- Возможность разрешить передачу данных только через Wi-Fi.
- Три темы оформления (Светлая, тёмная, светлая с тёмной панелью инструментов).
- Современный (Holo) графический интерфейс пользователя.
В целом, Flud действительно мощный торрент клиент, который может стать неплохой альтернативной самым популярным и раскрученным приложениям для обмета файлами, такими как uTorrent и BitTorrent.
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Отзывы о программе Flud
Dorofeevich про Flud 1.4.7.2 для Android [20-10-2020]
На сегодня, пожалуй, лучшее приложения для загрузки торрентов под Андроид. Компактное, стабильное, с внятным интерфейсом, без увлечения рекламой
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