Flud - простой и удобный BitTorrent клиент для устройств на базе операционной системы Android. С этим приложением Вы сможете воспользоваться всеми преимуществами самого популярного протокола для обмена данными BitTorrent прямо на своем мобильном девайсе: скачивайте и раздавайте файлы непосредственно со своего смартфона или планшета без ограничений.

Приложение имеет качественно продуманный и интуитивно понятный интерфейс, что позволяет комфортно добавлять новые торренты и управлять своими загрузками. Как уже отмечалось, программа не режет скорость закачки и раздачи, так что время скачивания того или иного файла зависит только от скорости Вашего Интенет-соединения. Кроме обычных и привычных торрент-ссылок, поддерживается работа и с magnet-ссылками, что делает Flud универсальным клиентом для скачивания фильмов, музыки, мультиков и т.д. с любого торрент-ресурса. Но и это еще не все: функционал Flud имеет еще ряд инструментов для полного и удобного управления загрузками. Так, у Вас есть возможность выбора отдельных файлов для скачивания, установки приоритета для загрузки отдельных файлов или папок, поддерживаются RSS-ленты для автоматической загрузки обновляемых раздач и многое другое:

Поддержка NAT-PMP, DHT, UPnP (Universal Plug and Play).

Совместимость с µTP (µTorrent Transport Protocol) и PeX (Peer Exchange).

Возможность последовательной загрузки (при быстром интернете, позволяет начать смотреть фильм не дожидаясь его полного скачивания).

Можно настроить автоматическое перемещение файлов в другую директорию или на внешний диск, по окончании загрузки.

Поддержка торрентов с большим количеством вложенных файлов.

Поддержка файлов большого размера.

Перехват магнитных ссылок из большинства браузеров.

Настраиваемые: шифрование, фильтрация по IP адресам, поддержка прокси-серверов для соединения с торрент трекерами и пирами.

Возможность разрешить передачу данных только через Wi-Fi.

Три темы оформления (Светлая, тёмная, светлая с тёмной панелью инструментов).

Современный (Holo) графический интерфейс пользователя.

В целом, Flud действительно мощный торрент клиент, который может стать неплохой альтернативной самым популярным и раскрученным приложениям для обмета файлами, такими как uTorrent и BitTorrent.