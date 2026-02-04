Should I Answer? для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.273 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mister Group s.r.o.
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|69.31 Мб
Should I Answer? — приложение для определения и блокировки нежелательных телефонных вызовов, защищает от спама, телемаркетинга, навязчивых опросов и других нежелательных звонков с неизвестных номеров. Работает полностью автономно и не передает персональные данные третьим лицам. Вся информация обрабатывается локально на устройстве, а оценки номеров добавляются анонимно. Использует локальную базу данных номеров и отзывы пользователей, что позволяет принимать решения о звонке без подключения к интернету.
Если звонок поступает с неизвестного номера, сервис проверяет его по внутренней базе, где отображается, как другие участники оценили этот номер, и на основании этой информации можно решить, принимать звонок или нет. При необходимости номер легко сразу заблокировать, исключив повторные вызовы. Доступны разные уровени защиты: от простого уведомления о подозрительном номере до автоматической блокировки вызовов.
Список основных возможностей Should I Answer?
- Определяет неизвестные входящие номера на основе локальной базы данных.
- Использует анонимную систему оценок номеров другими пользователями.
- Предлагает автоматическую или ручную блокировку нежелательных вызовов.
- Настройка уровней защиты в зависимости от потребностей пользователя.
- Защищает конфиденциальность без передачи данных на внешние серверы.
- Работет без подключения к интернету.
- Блокировка обычных, скрытых и премиальных номеров.
- Ведение списков разрешённых и заблокированных контактов.
