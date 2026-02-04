Should I Answer? для Android

Описание
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.273
Обновлено:
ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Размер:69.31 Мб
Should I Answer? — приложение для определения и блокировки нежелательных телефонных вызовов, защищает от спама, телемаркетинга, навязчивых опросов и других нежелательных звонков с неизвестных номеров. Работает полностью автономно и не передает персональные данные третьим лицам. Вся информация обрабатывается локально на устройстве, а оценки номеров добавляются анонимно. Использует локальную базу данных номеров и отзывы пользователей, что позволяет принимать решения о звонке без подключения к интернету.

Если звонок поступает с неизвестного номера, сервис проверяет его по внутренней базе, где отображается, как другие участники оценили этот номер, и на основании этой информации можно решить, принимать звонок или нет. При необходимости номер легко сразу заблокировать, исключив повторные вызовы. Доступны разные уровени защиты: от простого уведомления о подозрительном номере до автоматической блокировки вызовов.

Список основных возможностей Should I Answer?

  • Определяет неизвестные входящие номера на основе локальной базы данных.
  • Использует анонимную систему оценок номеров другими пользователями.
  • Предлагает автоматическую или ручную блокировку нежелательных вызовов.
  • Настройка уровней защиты в зависимости от потребностей пользователя.
  • Защищает конфиденциальность без передачи данных на внешние серверы.
  • Работет без подключения к интернету.
  • Блокировка обычных, скрытых и премиальных номеров.
  • Ведение списков разрешённых и заблокированных контактов.
