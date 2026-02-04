Should I Answer? — приложение для определения и блокировки нежелательных телефонных вызовов, защищает от спама, телемаркетинга, навязчивых опросов и других нежелательных звонков с неизвестных номеров. Работает полностью автономно и не передает персональные данные третьим лицам. Вся информация обрабатывается локально на устройстве, а оценки номеров добавляются анонимно. Использует локальную базу данных номеров и отзывы пользователей, что позволяет принимать решения о звонке без подключения к интернету.

Если звонок поступает с неизвестного номера, сервис проверяет его по внутренней базе, где отображается, как другие участники оценили этот номер, и на основании этой информации можно решить, принимать звонок или нет. При необходимости номер легко сразу заблокировать, исключив повторные вызовы. Доступны разные уровени защиты: от простого уведомления о подозрительном номере до автоматической блокировки вызовов.

Список основных возможностей Should I Answer?