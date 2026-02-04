Geekbench AI для Android

Geekbench AI — приложение для оценки производительности устройств на базе Android при выполнении задач машинного обучения. Анализирует насколько эффективно смартфон или планшет справляется с современными нагрузками, связанными с обработкой данных, распознаванием изображений и работой с языковыми моделями. Позволяет получить наглядное представление о вычислительных возможностях устройства без углубления в технические детали.

В основе лежит набор тестов, имитирующих реальные сценарии использования машинного обучения. Программа включает проверки в области компьютерного зрения и обработки естественного языка, которые отражают типовые задачи, применяемые в мобильных приложениях. В тестировании могут быть задействованы центральный процессор, графический процессор и специализированные нейронные блоки (NPU), если они доступны на устройстве. Такой подход дает более полную картину возможностей платформы и позволяет понять, какие вычислительные ресурсы используются наиболее эффективно.

Список основных возможностей Geekbench AI:

  • Проводит тесты машинного обучения, приближенных к реальным сценариям использования.
  • Оценивает производительность в задачах компьютерного зрения и обработки языка.
  • Измеряет вычислительные возможности центрального процессора.
  • Анализирует работы графического процессора при выполнении ML-задач.
  • Поддерживает тестирование нейронных процессоров (NPU) при их наличии.
  • Отображает наглядные результаты для сравнения разных устройств.
  • Использует единый набор тестов для объективной оценки производительности.
