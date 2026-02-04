Geekbench AI для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Primate Labs Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.16 Мб
Geekbench AI — приложение для оценки производительности устройств на базе Android при выполнении задач машинного обучения. Анализирует насколько эффективно смартфон или планшет справляется с современными нагрузками, связанными с обработкой данных, распознаванием изображений и работой с языковыми моделями. Позволяет получить наглядное представление о вычислительных возможностях устройства без углубления в технические детали.
В основе лежит набор тестов, имитирующих реальные сценарии использования машинного обучения. Программа включает проверки в области компьютерного зрения и обработки естественного языка, которые отражают типовые задачи, применяемые в мобильных приложениях. В тестировании могут быть задействованы центральный процессор, графический процессор и специализированные нейронные блоки (NPU), если они доступны на устройстве. Такой подход дает более полную картину возможностей платформы и позволяет понять, какие вычислительные ресурсы используются наиболее эффективно.
Список основных возможностей Geekbench AI:
- Проводит тесты машинного обучения, приближенных к реальным сценариям использования.
- Оценивает производительность в задачах компьютерного зрения и обработки языка.
- Измеряет вычислительные возможности центрального процессора.
- Анализирует работы графического процессора при выполнении ML-задач.
- Поддерживает тестирование нейронных процессоров (NPU) при их наличии.
- Отображает наглядные результаты для сравнения разных устройств.
- Использует единый набор тестов для объективной оценки производительности.
