Geekbench AI — приложение для оценки производительности устройств на базе Android при выполнении задач машинного обучения. Анализирует насколько эффективно смартфон или планшет справляется с современными нагрузками, связанными с обработкой данных, распознаванием изображений и работой с языковыми моделями. Позволяет получить наглядное представление о вычислительных возможностях устройства без углубления в технические детали.

В основе лежит набор тестов, имитирующих реальные сценарии использования машинного обучения. Программа включает проверки в области компьютерного зрения и обработки естественного языка, которые отражают типовые задачи, применяемые в мобильных приложениях. В тестировании могут быть задействованы центральный процессор, графический процессор и специализированные нейронные блоки (NPU), если они доступны на устройстве. Такой подход дает более полную картину возможностей платформы и позволяет понять, какие вычислительные ресурсы используются наиболее эффективно.

Список основных возможностей Geekbench AI: