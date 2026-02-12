VPN Master — приложение для защищённого интернет-соединения, шифрует передаваемые данные, скрывает IP-адрес и обеспечивает более безопасную работу в сети, особенно при подключении к публичным точкам Wi-Fi. Подключение выполняется в одно действие, без сложной настройки, что позволяет использовать сервис без технического опыта.

Сервис обеспечивает конфиденциальность при просмотре сайтов, работе с онлайн-сервисами и использовании различных приложений. VPN-соединение маскирует реальное местоположение, снижает риск перехвата данных в открытых сетях и помогает обходить сетевые ограничения. Для передачи данных используются защищённые протоколы OpenVPN (UDP и TCP), что гарантирует стабильность соединения и совместимость с различными типами сетей. Сервис поддерживает подключение к серверам в разных странах, позволяет выбирать оптимальный маршрут для доступа к ресурсам.

Список основных возможностей VPN Master: