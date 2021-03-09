ExpressVPN - приложение, которое разработано для защиты конфиденциальности и безопасности пользователя, обеспечивающее быстрый и безопасный веб-серфинг. Доступно более 3 000 VPN-серверов в 160 локациях в 94 странах, присутствует технология TrustedServer и надежные методы шифрования. Программа использует эксклюзивный VPN-протокол Lightway, разработанный ExpressVPN с нуля, чтобы обеспечить большую скорость, безопасность и надежность.

Ключевые особенности ExpressVPN: