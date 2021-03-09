ExpressVPN для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:10.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:29,53 Мб
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ExpressVPN - приложение, которое разработано для защиты конфиденциальности и безопасности пользователя, обеспечивающее быстрый и безопасный веб-серфинг. Доступно более 3 000 VPN-серверов в 160 локациях в 94 странах, присутствует технология TrustedServer и надежные методы шифрования. Программа использует эксклюзивный VPN-протокол Lightway, разработанный ExpressVPN с нуля, чтобы обеспечить большую скорость, безопасность и надежность.

Ключевые особенности ExpressVPN:

  • Функция экстренного отключения: останавливает весь интернет-трафик, если VPN-соединение не устанавливается.
  • Функция экстренного отключения поддерживается на Android 8 и более поздних версиях.
  • Раздельное туннелирование: при подключении к ExpressVPN вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.
  • Виджет: позволяет подключаться к VPN и отключаться, изменять локацию и проверять статус VPN.
  • Автоматическая установка VPN-соединения при подключении или повторном подключении к ненадежной Wi-Fi-сети.
  • Автоматическое повторное подключение при прерывании VPN-соединения.
  • Шифрование с помощью протоколов OpenVPN UDP, OpenVPN TCP и Lightway.
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