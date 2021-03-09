ExpressVPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ExpressVPN
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|29,53 Мб
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ExpressVPN - приложение, которое разработано для защиты конфиденциальности и безопасности пользователя, обеспечивающее быстрый и безопасный веб-серфинг. Доступно более 3 000 VPN-серверов в 160 локациях в 94 странах, присутствует технология TrustedServer и надежные методы шифрования. Программа использует эксклюзивный VPN-протокол Lightway, разработанный ExpressVPN с нуля, чтобы обеспечить большую скорость, безопасность и надежность.
Ключевые особенности ExpressVPN:
- Функция экстренного отключения: останавливает весь интернет-трафик, если VPN-соединение не устанавливается.
- Функция экстренного отключения поддерживается на Android 8 и более поздних версиях.
- Раздельное туннелирование: при подключении к ExpressVPN вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.
- Виджет: позволяет подключаться к VPN и отключаться, изменять локацию и проверять статус VPN.
- Автоматическая установка VPN-соединения при подключении или повторном подключении к ненадежной Wi-Fi-сети.
- Автоматическое повторное подключение при прерывании VPN-соединения.
- Шифрование с помощью протоколов OpenVPN UDP, OpenVPN TCP и Lightway.
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