Pinta для Windows

Версия:3.1.1 | Сообщить о новой версии
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Категория:Редакторы
Pinta — графическое приложение для рисования и базового редактирования изображений, с инструментами создания иллюстраций и функциями обработки фотографий. Программа предоставляет рабочую область с поддержкой слоев, что позволяет создавать как простые рисунки, так и более сложные композиции. Поддерживает работу с чистым холстом и с импортированными файлами.

Можно рисовать от руки, добавлять геометрические фигуры, текстовые элементы и применять различные способы выделения областей. Наличие истории действий дает возможность неограниченной отмены изменений. Встроенные параметры настройки изображений позволяют корректировать яркость, контрастность, насыщенность, цветовой баланс и другие характеристики изображения. Дополнительно доступны фильтры и эффекты, с помощью которых можно стилизовать изображение, уменьшить шум, устранить дефекты и выполнить художественную обработку без сложных профессиональных решений. 

Список основных возможностей Pinta:

  • Работает с многослойными изображениями для создания сложных композиций.
  • Поддерживает редактирование импортированных изображений и создание новых файлов с нуля.
  • Позволяет регулировать параметры изображения: яркость, контраст, оттенок, насыщенность, кривые и RGB-баланс.
  • Содержит фильтры и эффекты для стилизации, снижения шума и ретуши фотографий.
  • Предлагает инструменты рисования: кисть, карандаш, заливка, ластик и пользовательская палитра цветов.
  • Набор инструментов выделения: лассо, прямоугольное и эллиптическое выделение, «волшебную палочку».
  • История изменений с возможностью многократной отмены действий.
  • Масштабирование и панорамирование рабочей области.
