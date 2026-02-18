Pinta для Windows
Pinta — графическое приложение для рисования и базового редактирования изображений, с инструментами создания иллюстраций и функциями обработки фотографий. Программа предоставляет рабочую область с поддержкой слоев, что позволяет создавать как простые рисунки, так и более сложные композиции. Поддерживает работу с чистым холстом и с импортированными файлами.
Можно рисовать от руки, добавлять геометрические фигуры, текстовые элементы и применять различные способы выделения областей. Наличие истории действий дает возможность неограниченной отмены изменений. Встроенные параметры настройки изображений позволяют корректировать яркость, контрастность, насыщенность, цветовой баланс и другие характеристики изображения. Дополнительно доступны фильтры и эффекты, с помощью которых можно стилизовать изображение, уменьшить шум, устранить дефекты и выполнить художественную обработку без сложных профессиональных решений.
Список основных возможностей Pinta:
- Работает с многослойными изображениями для создания сложных композиций.
- Поддерживает редактирование импортированных изображений и создание новых файлов с нуля.
- Позволяет регулировать параметры изображения: яркость, контраст, оттенок, насыщенность, кривые и RGB-баланс.
- Содержит фильтры и эффекты для стилизации, снижения шума и ретуши фотографий.
- Предлагает инструменты рисования: кисть, карандаш, заливка, ластик и пользовательская палитра цветов.
- Набор инструментов выделения: лассо, прямоугольное и эллиптическое выделение, «волшебную палочку».
- История изменений с возможностью многократной отмены действий.
- Масштабирование и панорамирование рабочей области.
