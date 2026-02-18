Pinta — графическое приложение для рисования и базового редактирования изображений, с инструментами создания иллюстраций и функциями обработки фотографий. Программа предоставляет рабочую область с поддержкой слоев, что позволяет создавать как простые рисунки, так и более сложные композиции. Поддерживает работу с чистым холстом и с импортированными файлами.

Можно рисовать от руки, добавлять геометрические фигуры, текстовые элементы и применять различные способы выделения областей. Наличие истории действий дает возможность неограниченной отмены изменений. Встроенные параметры настройки изображений позволяют корректировать яркость, контрастность, насыщенность, цветовой баланс и другие характеристики изображения. Дополнительно доступны фильтры и эффекты, с помощью которых можно стилизовать изображение, уменьшить шум, устранить дефекты и выполнить художественную обработку без сложных профессиональных решений.

Список основных возможностей Pinta: