Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:63.3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:VPN
Размер:59.05 Мб
Potato VPN — приложение обеспечивает защищённое интернет-соединение и повышает конфиденциальность при работе в сети. Направляет интернет-трафик через удалённые серверы, благодаря чему можно скрыть свой реальный IP-адрес, снизить вероятность отслеживания и использовать открытые сети Wi-Fi с меньшими рисками. Сервис использует шифрование соединения для защиты передаваемых данных и предотвращает их перехват третьими лицами.

Программ автоматически подбирает наиболее быстрый доступный сервер, что упрощает настройку и не требует технических знаний. Доступны как бесплатные серверы в нескольких странах, так и расширенная инфраструктура с дополнительными локациями для более стабильного соединения. PotatoVPN может применяться для безопасного просмотра веб-страниц, защиты сетевой активности и смены виртуального местоположения при необходимости. 

Список основных возможностей Potato VPN:

  • Снижает риск отслеживания активности со стороны провайдеров и сторонних систем.
  • Шифрует интернет-трафик для защиты данных при передаче информации.
  • Поддерживает работу в общественных и небезопасных Wi-Fi-сетях.
  • Дает возможность изменять IP-адреса для повышения приватности.
  • Позволяет выбирать доступные локации при подключении.
  • Не требует регистрации и ввода персональных данных.
  • Автоматически подбирает оптимальный сервер по скорости соединения.
  • Встроенный чат поддержки для решения технических вопросов.
