Potato VPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|63.3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FREE VPN POTATO PTE. LTD
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|59.05 Мб
Potato VPN — приложение обеспечивает защищённое интернет-соединение и повышает конфиденциальность при работе в сети. Направляет интернет-трафик через удалённые серверы, благодаря чему можно скрыть свой реальный IP-адрес, снизить вероятность отслеживания и использовать открытые сети Wi-Fi с меньшими рисками. Сервис использует шифрование соединения для защиты передаваемых данных и предотвращает их перехват третьими лицами.
Программ автоматически подбирает наиболее быстрый доступный сервер, что упрощает настройку и не требует технических знаний. Доступны как бесплатные серверы в нескольких странах, так и расширенная инфраструктура с дополнительными локациями для более стабильного соединения. PotatoVPN может применяться для безопасного просмотра веб-страниц, защиты сетевой активности и смены виртуального местоположения при необходимости.
Список основных возможностей Potato VPN:
- Снижает риск отслеживания активности со стороны провайдеров и сторонних систем.
- Шифрует интернет-трафик для защиты данных при передаче информации.
- Поддерживает работу в общественных и небезопасных Wi-Fi-сетях.
- Дает возможность изменять IP-адреса для повышения приватности.
- Позволяет выбирать доступные локации при подключении.
- Не требует регистрации и ввода персональных данных.
- Автоматически подбирает оптимальный сервер по скорости соединения.
- Встроенный чат поддержки для решения технических вопросов.
