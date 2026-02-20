Potato VPN — приложение обеспечивает защищённое интернет-соединение и повышает конфиденциальность при работе в сети. Направляет интернет-трафик через удалённые серверы, благодаря чему можно скрыть свой реальный IP-адрес, снизить вероятность отслеживания и использовать открытые сети Wi-Fi с меньшими рисками. Сервис использует шифрование соединения для защиты передаваемых данных и предотвращает их перехват третьими лицами.

Программ автоматически подбирает наиболее быстрый доступный сервер, что упрощает настройку и не требует технических знаний. Доступны как бесплатные серверы в нескольких странах, так и расширенная инфраструктура с дополнительными локациями для более стабильного соединения. PotatoVPN может применяться для безопасного просмотра веб-страниц, защиты сетевой активности и смены виртуального местоположения при необходимости.

Список основных возможностей Potato VPN: