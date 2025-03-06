Browsec VPN для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.110 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:11.92 Мб
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Browsec VPN — приложение для Android, которое обеспечивает анонимность и безопасность в интернете. Позволяет пользователям подключаться к сети через виртуальные точки доступа, скрывая их реальный IP-адрес и местоположение. 

Приложение предлагает высокую степень защиты, шифруя данные при подключении к открытым Wi-Fi-сетям, что делает его идеальным инструментом для использования в местах с общественным интернетом. Простой и удобный интерфейс подходит даже для пользователей с минимальным опытом работы с VPN-сервисами.

Основные возможности Browsec VPN:

  • Защита данных при подключении к открытым Wi-Fi-сетям.
  • Скрытие реального IP-адреса и местоположения для обеспечения анонимности.
  • Доступ к более чем 40 серверам по всему миру, включая США, Нидерланды, Сингапур и другие страны.
  • Простой интерфейс с одной кнопкой для включения/выключения VPN.
  • Полная конфиденциальность и защита от отслеживания интернет-провайдерами и хакерами.
  • Поддержка различных устройств с Android, включая телефоны и планшеты.
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