JumpJumpVPN для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:48.53 Мб
СКАЧАТЬ
JumpJumpVPN скриншот № 1
JumpJumpVPN скриншот № 2
JumpJumpVPN скриншот № 3
JumpJumpVPN скриншот № 4

JumpJumpVPN - быстрый и стабильный VPN-прокси, который предназначен для подключения к удалённым серверам и передачи интернет-трафика через защищённые каналы. Подходит для использования в ситуациях, когда требуется стабильное соединение при работе с сайтами и онлайн-сервисами.

Программа использует сеть серверов в разных регионах, что позволяет выбирать подходящий вариант подключения в зависимости от текущей нагрузки. Подключение выполняется в одно действие, при этом приложение автоматически подбирает параметры соединения.

Список основных возможностей JumpJumpVPN:

  • подключение к удалённым серверам без ограничения объёма передаваемых данных;
  • автоматический выбор сервера с учётом доступности и нагрузки;
  • поддержка стабильного соединения при длительном использовании;
  • простое управление без дополнительных настроек;
  • быстрое подключение через одну кнопку;
  • оптимизация маршрутизации для повышения скорости работы;
  • возможность использования как в мобильных сетях, так и через Wi-Fi.
Примечание: отдельные функции приложения могут предоставляться по подписке. Платежи списываются через аккаунт Google Play после подтверждения. Подписка продлевается автоматически, если не отключена заранее в настройках аккаунта. Управление подпиской доступно в параметрах учётной записи.
Отзывы о программе JumpJumpVPN

Admin

Отзывов о программе JumpJumpVPN 2.7.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв