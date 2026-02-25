FastFlix для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Chris Griffith
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|86.12 Мб
|СКАЧАТЬ
FastFlix — приложение для кодирования и конвертации видеофайлов, которое предоставляет графический интерфейс для работы с возможностями FFmpeg. Предназначен для обработки медиаконтента с минимальной потерей качества, сохранением исходных метаданных и возможностью интеграции субтитров. Решение ориентировано на пользователей, которым требуется удобный инструмент для перекодирования видео без необходимости работать с командной строкой.
Утилита поддерживает широкий спектр входных форматов и позволяет быстро подготовить видео для хранения, публикации или воспроизведения на различных устройствах. Обеспечивает детальный контроль над параметрами обработки: можно выбирать формат вывода, настраивать качество, управлять аудиодорожками и добавлять субтитры. Встроенный видеоплеер позволяет просматривать материал покадрово перед началом кодирования, а система предустановок помогает быстро применять готовые профили или создавать собственные конфигурации. Поддерживается работа с HDR-видео и перенос соответствующих метаданных. Дополнительные инструменты включают базовую коррекцию изображения, фильтры шумоподавления и настройку цветовых параметров.
Список основных возможностей FastFlix:
- Поддерживает большое количество входных форматов видео и контейнеров.
- Использует предустановки качества и создание пользовательских профилей.
- Обеспечивает добавление, выбор и экспорт аудиодорожек, субтитров и обложек.
- Дает возможность пакетной обработки файлов для автоматизации повторяющихся задач.
- Предусматривает сохранение и перенос метаданных, в том числе параметры HDR10.
- Содержит инструменты базовой коррекции изображения: яркость, контрастность, насыщенность.
- Предлагает фильтры обработки, шумоподавление и дополнительные настройки качества.
- Кодирование в популярные выходные форматы с возможностью выбора контейнера.
- Графический интерфейс для работы с функциями FFmpeg без использования консоли.
- Встроенный видеоплеер для предварительного просмотра и покадрового анализа.
- Расширенные параметры кодирования с поддержкой аппаратных и программных кодировщиков.
Мощный видеоредактор для ПК с ОС Windows. С его помощью вы создадите высококачественные...
Профессиональное ПО для редактирования и обработки видеофайлов, которое предлагает...
Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все...
Неплохая программа для редактирования видеофайлов. Быстро и просто приложение позволит...
Бесплатный сборник утилит, с помощью которых можно быстро и легко редактировать видео...
Magix (Sony) Vegas Pro 23.0.0.302
Magix (Sony) Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа...
Отзывы о программе FastFlix
Admin
Отзывов о программе FastFlix 6.1.1 пока нет, можете добавить...