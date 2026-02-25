FastFlix — приложение для кодирования и конвертации видеофайлов, которое предоставляет графический интерфейс для работы с возможностями FFmpeg. Предназначен для обработки медиаконтента с минимальной потерей качества, сохранением исходных метаданных и возможностью интеграции субтитров. Решение ориентировано на пользователей, которым требуется удобный инструмент для перекодирования видео без необходимости работать с командной строкой.

Утилита поддерживает широкий спектр входных форматов и позволяет быстро подготовить видео для хранения, публикации или воспроизведения на различных устройствах. Обеспечивает детальный контроль над параметрами обработки: можно выбирать формат вывода, настраивать качество, управлять аудиодорожками и добавлять субтитры. Встроенный видеоплеер позволяет просматривать материал покадрово перед началом кодирования, а система предустановок помогает быстро применять готовые профили или создавать собственные конфигурации. Поддерживается работа с HDR-видео и перенос соответствующих метаданных. Дополнительные инструменты включают базовую коррекцию изображения, фильтры шумоподавления и настройку цветовых параметров.

Список основных возможностей FastFlix: