QuickView для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6.6 Мб
СКАЧАТЬ
QuickView скриншот № 1
QuickView скриншот № 2
QuickView скриншот № 3
QuickView скриншот № 4

QuickView — программа для быстрого просмотра изображений, предназначена для мгновенного открытия графических файлов без запуска тяжелых редакторов. Обеспечивает оперативную работу с фотографиями и иллюстрациями различных размеров и использует оптимизированные механизмы декодирования, благодаря чему файлы отображаются практически сразу после выбора, без длительной загрузки и значительных затрат ресурсов.

Инструмент поддерживает широкий спектр современных и классических форматов, что позволяет использовать её как универсальный инструмент для просмотра фотографий, дизайнерских макетов и исходных материалов с цифровых камер. Дополнительно приложение предоставляет инструменты анализа изображений и просмотра метаданных, позволяет оценивать параметры снимка, цветовые характеристики и технические сведения без запуска специализированного ПО. Работа осуществляется полностью локально, без подключения к сети, что обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых файлов и стабильность в автономных условиях.

Список основных возможностей QuickView:

  • Мгновенно открывает изображения без задержек, благодаря оптимизированной загрузке.
  • Поддерживает современные графические форматы, в том числе WebP, AVIF и JPEG XL.
  • Обеспечивает плавное масштабирование, прокрутка и панорамирование без потери производительности.
  • Предлагает одновременный просмотр большого количества изображений в режиме фотостены.
  • Отображает EXIF-данные и техническую информацию о файлах.
  • Содержит инструменты анализа цвета и яркости в реальном времени, RGB-гистограммы.
  • Автоматически исправляет распространённые ошибки в повреждённых файлах.
  • Обеспечивает корректное отображение изображений при масштабировании 100%.
  • Дает возможность растягивать окна на несколько мониторов для широкоформатного просмотра.
  • Полностью автономная работа без передачи данных во внешние сервисы.
  • Совместима с RAW-файлами цифровых камер различных производителей.
ТОП-сегодня раздела "Просмотр"
 

скачать Paint.NETPaint.NET 5.1.11

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается...

скачать WinDjViewWinDjView 2.1

WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...

скачать FastStone Image ViewerFastStone Image Viewer 8.3

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...

скачать JPEGViewJPEGView 1.3.46.0

Крохотный и простой в использовании просмотрщик графических файлов для Windows,...

скачать XnViewXnView 2.52.2 Standard

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...

скачать DjvuReaderDjvuReader 2.0.0.26

DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...

Отзывы о программе QuickView

Admin

Отзывов о программе QuickView 3.2.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв