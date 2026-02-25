RapidRAW для Windows

Описание
Отзывы
RapidRAW — приложение для работы с фотографиями в формате RAW, обеспечивает быстрый просмотр, базовую обработку и упрощённое управление большими фотоколлекциями. Создано как более лёгкий инструмент по сравнению с профессиональными редакторами, которые требуют значительных ресурсов системы и времени на загрузку файлов, поэтому позволяет ускорить этап предварительной оценки снимков и выполнить основные коррекции без сложной настройки рабочего процесса.

Программа предлагает набор базовых инструментов коррекции: изменение экспозиции, настройка контраста, работа со светлыми и тёмными участками, регулировка уровней чёрного и белого, повышение чёткости, насыщенности и яркости. Дает возможность исправить распространённые проблемы съёмки, восстановить детали и подготовить фотографий к экспорту.

RapidRAW автоматически считывает выбранный каталог с изображениями и предоставляет удобный интерфейс для навигации и редактирования. Встроенные ИИ-алгоритмы помогают автоматизировать типовые задачи, такие как выделение объектов, анализ переднего плана и ускорение ряда операций. Дополнительно может использоваться внешний модуль с расширенными возможностями, который подключается отдельно и применяется для более сложных действий, в том числе удаление или замену элементов изображения. 

Список основных возможностей RapidRAW:

  • Обеспечивает быстрый просмотр RAW-файлов без длительной предварительной генерации превью.
  • Позволяет снизить нагрузку на систему по сравнению с многофункциональными редакторами.
  • Поддерживает пакетную работу с каталогами изображений и упрощённую навигацию по коллекциям.
  • Предлагает набор базовых инструментов тоновой и цветовой коррекции для ежедневной обработки.
  • Поддерживает подключение внешнего ИИ-модуля для выполнения сложных задач редактирования.
  • Подходит для первичной обработки, отбора и технической корректировки снимков.
  • Интерфейс с минимальным количеством элементов управления и настройкой параметров через ползунки
  • Использует локальные алгоритмы ИИ для автоматизации рутинных операций
  • Оптимизация производительности при работе с крупными исходными файлами.
