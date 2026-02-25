RapidRAW — приложение для работы с фотографиями в формате RAW, обеспечивает быстрый просмотр, базовую обработку и упрощённое управление большими фотоколлекциями. Создано как более лёгкий инструмент по сравнению с профессиональными редакторами, которые требуют значительных ресурсов системы и времени на загрузку файлов, поэтому позволяет ускорить этап предварительной оценки снимков и выполнить основные коррекции без сложной настройки рабочего процесса.

Программа предлагает набор базовых инструментов коррекции: изменение экспозиции, настройка контраста, работа со светлыми и тёмными участками, регулировка уровней чёрного и белого, повышение чёткости, насыщенности и яркости. Дает возможность исправить распространённые проблемы съёмки, восстановить детали и подготовить фотографий к экспорту.

RapidRAW автоматически считывает выбранный каталог с изображениями и предоставляет удобный интерфейс для навигации и редактирования. Встроенные ИИ-алгоритмы помогают автоматизировать типовые задачи, такие как выделение объектов, анализ переднего плана и ускорение ряда операций. Дополнительно может использоваться внешний модуль с расширенными возможностями, который подключается отдельно и применяется для более сложных действий, в том числе удаление или замену элементов изображения.

Список основных возможностей RapidRAW: