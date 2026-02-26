Программы для Windows » Текст » PDF » PDF Arranger 1.13.0

PDF Arranger для Windows

PDF Arranger — приложение для базового редактирования и организации PDF-документов. С его помощью можно изменять структуру документа, управлять отдельными страницами и формировать итоговые файлы в нужном порядке.

Подходит для обработки отсканированных материалов, подготовки отчетов, объединения разрозненных файлов в единый документ, а также для удаления лишних страниц перед отправкой или архивированием. Поддерживается работа с защищенными файлами, а также редактирование метаданных документа.

Список основных возможностей PDF Arranger:

  • Объединение нескольких PDF-документов в один файл.
  • Разделение документа на отдельные части.
  • Удаление выбранных страниц без изменения исходного содержимого.
  • Изменение порядка страниц методом перетаскивания.
  • Поворот страниц на заданный угол.
  • Обрезка полей и удаление лишнего пустого пространства.
  • Дублирование страниц для повторного использования.
  • Экспорт отдельных страниц в новый PDF-файл.
  • Масштабирование отображения для удобной навигации.
  • Поддержка отмены и повтора выполненных действий.
  • Импорт зашифрованных PDF при наличии пароля.
  • Объединение двусторонних сканов в правильной последовательности.
  • Создание буклетов из набора страниц.
  • Редактирование метаданных, включая название, ключевые слова и дату документа.
