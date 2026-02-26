PDF Arranger для Windows
PDF Arranger — приложение для базового редактирования и организации PDF-документов. С его помощью можно изменять структуру документа, управлять отдельными страницами и формировать итоговые файлы в нужном порядке.
Подходит для обработки отсканированных материалов, подготовки отчетов, объединения разрозненных файлов в единый документ, а также для удаления лишних страниц перед отправкой или архивированием. Поддерживается работа с защищенными файлами, а также редактирование метаданных документа.
Список основных возможностей PDF Arranger:
- Объединение нескольких PDF-документов в один файл.
- Разделение документа на отдельные части.
- Удаление выбранных страниц без изменения исходного содержимого.
- Изменение порядка страниц методом перетаскивания.
- Поворот страниц на заданный угол.
- Обрезка полей и удаление лишнего пустого пространства.
- Дублирование страниц для повторного использования.
- Экспорт отдельных страниц в новый PDF-файл.
- Масштабирование отображения для удобной навигации.
- Поддержка отмены и повтора выполненных действий.
- Импорт зашифрованных PDF при наличии пароля.
- Объединение двусторонних сканов в правильной последовательности.
- Создание буклетов из набора страниц.
- Редактирование метаданных, включая название, ключевые слова и дату документа.
