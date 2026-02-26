PDF Arranger — приложение для базового редактирования и организации PDF-документов. С его помощью можно изменять структуру документа, управлять отдельными страницами и формировать итоговые файлы в нужном порядке.

Подходит для обработки отсканированных материалов, подготовки отчетов, объединения разрозненных файлов в единый документ, а также для удаления лишних страниц перед отправкой или архивированием. Поддерживается работа с защищенными файлами, а также редактирование метаданных документа.

Список основных возможностей PDF Arranger: