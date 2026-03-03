RAMagic для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.70/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.02 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Немецкий
Разработчик:
Категория:Оперативная память
Загрузок (сегодня/всего):13 / 49 | Статистика
Размер:413 Кб
СКАЧАТЬ
RAMagic скриншот № 1
RAMagic скриншот № 2
RAMagic скриншот № 3
RAMagic скриншот № 4

RAMagic — инструмент для контроля и оптимизации оперативной памяти на компьютере под управлением Windows. Помогает избежать снижения производительности системы из-за накопления данных в ОЗУ при длительной работе без перезагрузки. Приложение анализирует текущее состояние оперативной памяти и центрального процессора, отображает основные показатели в режиме реального времени.

В главном окне выводятся сведения об общем и доступном объеме физической памяти, размере системного кэша, загрузке памяти и использовании памяти ядра. Дополнительно отображаются данные о количестве активных процессов, потоков и системных дескрипторов. Для наглядности предусмотрены графики загрузки ОЗУ и процессора. RAMagic очищает устаревшие данные, оставшиеся после завершенных процессов, а также освобождает кэш ожидания. Это позволяет высвободить часть оперативной памяти без перезагрузки системы и обеспечить корректную работу новых приложений. Оптимизацию можно выполнять вручную одним нажатием или автоматически по заданному расписанию. 

Список основных возможностей RAMagic:

  • Отслеживает использование оперативной памяти в режиме реального времени.
  • Отображает общий, доступный и кэшированный объемы памяти.
  • Позволяет оптимизировать рабочие наборы памяти.
  • Мониторит загрузку центрального процессора.
  • Контролирует память ядра, системные дескрипторы, потоки и активные процессы.
  • Поддерживает запуск оптимизации одним нажатием или по расписанию.
ТОП-сегодня раздела "Оперативная память"
 

скачать Mem ReductMem Reduct 3.5.2

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...

скачать QuickMemoryTestOKQuickMemoryTestOK 5.33

Бесплатная легковесная утилита для тестирования оперативной памяти на наличие ошибок....

скачать Memory CleanerMemory Cleaner 2.7.2

Memory Cleaner - одна из самых простых утилит для оценки загруженности оперативной памяти ПК с возможностью оптимизации ее использования...

скачать Wise Memory OptimizerWise Memory Optimizer 4.2.4.132

Wise Memory Optimizer - бесплатная утилита для освобождения оперативной памяти, увеличения скорости и улучшения производительности ПК...

скачать RamMapRamMap 1.61

RamMap - небольшая системная утилита для оценки использования оперативной памяти вашего компьютера...

скачать RAMagicRAMagic 1.02

Инструмент для контроля и оптимизации оперативной памяти. Отображает параметры загрузки...

Отзывы о программе RAMagic

Admin

Отзывов о программе RAMagic 1.02 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв