RAMagic — инструмент для контроля и оптимизации оперативной памяти на компьютере под управлением Windows. Помогает избежать снижения производительности системы из-за накопления данных в ОЗУ при длительной работе без перезагрузки. Приложение анализирует текущее состояние оперативной памяти и центрального процессора, отображает основные показатели в режиме реального времени.

В главном окне выводятся сведения об общем и доступном объеме физической памяти, размере системного кэша, загрузке памяти и использовании памяти ядра. Дополнительно отображаются данные о количестве активных процессов, потоков и системных дескрипторов. Для наглядности предусмотрены графики загрузки ОЗУ и процессора. RAMagic очищает устаревшие данные, оставшиеся после завершенных процессов, а также освобождает кэш ожидания. Это позволяет высвободить часть оперативной памяти без перезагрузки системы и обеспечить корректную работу новых приложений. Оптимизацию можно выполнять вручную одним нажатием или автоматически по заданному расписанию.

Список основных возможностей RAMagic: