RAMagic для Windows
|Оценка:
|3.70/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.02 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Немецкий
|Разработчик:
|Nenad Hrg
|Категория:
|Оперативная память
|Загрузок (сегодня/всего):
|13 / 49 | Статистика
|Размер:
|413 Кб
|СКАЧАТЬ
RAMagic — инструмент для контроля и оптимизации оперативной памяти на компьютере под управлением Windows. Помогает избежать снижения производительности системы из-за накопления данных в ОЗУ при длительной работе без перезагрузки. Приложение анализирует текущее состояние оперативной памяти и центрального процессора, отображает основные показатели в режиме реального времени.
В главном окне выводятся сведения об общем и доступном объеме физической памяти, размере системного кэша, загрузке памяти и использовании памяти ядра. Дополнительно отображаются данные о количестве активных процессов, потоков и системных дескрипторов. Для наглядности предусмотрены графики загрузки ОЗУ и процессора. RAMagic очищает устаревшие данные, оставшиеся после завершенных процессов, а также освобождает кэш ожидания. Это позволяет высвободить часть оперативной памяти без перезагрузки системы и обеспечить корректную работу новых приложений. Оптимизацию можно выполнять вручную одним нажатием или автоматически по заданному расписанию.
Список основных возможностей RAMagic:
- Отслеживает использование оперативной памяти в режиме реального времени.
- Отображает общий, доступный и кэшированный объемы памяти.
- Позволяет оптимизировать рабочие наборы памяти.
- Мониторит загрузку центрального процессора.
- Контролирует память ядра, системные дескрипторы, потоки и активные процессы.
- Поддерживает запуск оптимизации одним нажатием или по расписанию.
Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...
Бесплатная легковесная утилита для тестирования оперативной памяти на наличие ошибок....
Memory Cleaner - одна из самых простых утилит для оценки загруженности оперативной памяти ПК с возможностью оптимизации ее использования...
Wise Memory Optimizer 4.2.4.132
Wise Memory Optimizer - бесплатная утилита для освобождения оперативной памяти, увеличения скорости и улучшения производительности ПК...
RamMap - небольшая системная утилита для оценки использования оперативной памяти вашего компьютера...
Инструмент для контроля и оптимизации оперативной памяти. Отображает параметры загрузки...
Отзывы о программе RAMagic
Admin
Отзывов о программе RAMagic 1.02 пока нет, можете добавить...