TaskSculpta – приложение для автоматизации повторяющихся задач и рабочих процессов с использованием наглядного графического интерфейса, упрощает выполнение рутинных операций без глубокого погружения в программирование. Решение сочетает визуальную настройку сценариев с возможностью подключить скрипты и работать с базами данных. Встроенный журнал событий фиксирует этапы выполнения и возможные ошибки, что облегчает контроль и анализ процессов.
Программа позволяет создавать и редактировать последовательности действий, настраивать параметры выполнения и управлять логикой процессов с помощью встроенной библиотеки предопределённых переменных и критериев. Дает возможность формировать проекты автоматизации различной сложности: от простых операций до комплексных сценариев с применением скриптов на Python и Visual Basic или взаимодействием с базами данных SQLite. Приложение может использоваться для оптимизации рабочих процессов, автоматизации выпуска программных продуктов, обработки данных, выполнения повторяющихся административных операций и других задач, требующих регулярного запуска по заданным правилам.
Список основных возможностей TaskSculpta:
- Помогает создавать и редактировать автоматизированные задачи через графический интерфейс.
- Отображает статус выполнения и хранит подробный журнал операций.
- Поддерживает одновременное управление несколькими проектами с помощью вкладок.
- Использует встроенную библиотеку предопределённых действий и переменных.
- Обеспечивает настройку параметризуемых критериев выполнения процессов.
- Поддерживает полает структурузадач и их последовательность.
- Гибкая настройка сценариев для простых и сложных рабочих задач.
