TaskSculpta – приложение для автоматизации повторяющихся задач и рабочих процессов с использованием наглядного графического интерфейса, упрощает выполнение рутинных операций без глубокого погружения в программирование. Решение сочетает визуальную настройку сценариев с возможностью подключить скрипты и работать с базами данных. Встроенный журнал событий фиксирует этапы выполнения и возможные ошибки, что облегчает контроль и анализ процессов.

Программа позволяет создавать и редактировать последовательности действий, настраивать параметры выполнения и управлять логикой процессов с помощью встроенной библиотеки предопределённых переменных и критериев. Дает возможность формировать проекты автоматизации различной сложности: от простых операций до комплексных сценариев с применением скриптов на Python и Visual Basic или взаимодействием с базами данных SQLite. Приложение может использоваться для оптимизации рабочих процессов, автоматизации выпуска программных продуктов, обработки данных, выполнения повторяющихся административных операций и других задач, требующих регулярного запуска по заданным правилам.

Список основных возможностей TaskSculpta: