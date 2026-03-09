WinScript — продвинутая утилита с открытым исходным кодом, предназначенная для настройки и оптимизации Windows. Программа объединяет набор инструментов, позволяющих управлять системными компонентами, менять параметры приватности и выставлять настройки производительности.

Еще одной особенностью WinScript является встроенный инструмент установки программ, благодаря которому можно выбрать нужные приложения из каталога, после чего утилита автоматически сформирует скрипт для их установки. Для этого используются популярные менеджеры пакетов Windows, что упрощает настройку системы после установки или переустановки Windows.

Список основных возможностей WinScript: