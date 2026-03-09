WinScript для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|flick9000
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.07 Мб
|СКАЧАТЬ
WinScript — продвинутая утилита с открытым исходным кодом, предназначенная для настройки и оптимизации Windows. Программа объединяет набор инструментов, позволяющих управлять системными компонентами, менять параметры приватности и выставлять настройки производительности.
Еще одной особенностью WinScript является встроенный инструмент установки программ, благодаря которому можно выбрать нужные приложения из каталога, после чего утилита автоматически сформирует скрипт для их установки. Для этого используются популярные менеджеры пакетов Windows, что упрощает настройку системы после установки или переустановки Windows.
Список основных возможностей WinScript:
- Удаление предустановленного ПО и системных компонентов Windows, включая Copilot, Edge и др.
- Отключение отдельных элементов интерфейса и сервисов, таких как виджеты панели задач или дополнительные функции Windows.
- Настройка параметров конфиденциальности, включая отключение телеметрии, доступа к геолокации/активности/биометрии и пр.
- Управление параметрами производительности системы, включая изменение режима энергопитания и настройку фоновых служб.
- Оптимизация отдельных системных функций, которые могут влиять на скорость работы компьютера.
- Создание автоматических сценариев установки программного обеспечения через менеджеры пакетов Chocolatey или Winget.
- Быстрая установка популярных приложений из встроенного каталога без необходимости ручной загрузки каждого установщика.
- Открытый исходный код и регулярные обновления на GitHub.
Популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из...
MSI Afterburner 4.6.6 / 4.6.7 beta
Настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон...
Shellbag Analyzer & Cleaner 1.31
Небольшая бесплатная программа, которая служит для анализа и полного удаления всех...
Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с...
Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...
NVIDIA GeForce Experience 3.28.0.417
Бесплатная утилита для автоматического обновления драйверов для видеокарт NVIDIA. Также...
Отзывы о программе WinScript
Admin
Отзывов о программе WinScript 2.1.1 пока нет, можете добавить...