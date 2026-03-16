Text Editor Pro — инструмент для работы с текстовыми файлами и исходным кодом. Редактор поддерживает подсветку синтаксиса для различных языков программирования и сценариев, что упрощает чтение и редактирование кода. В программе реализованы функции множественного курсора и синхронного редактирования, позволяющие одновременно изменять несколько фрагментов документа.

Программа предлагает расширенные возможности настройки интерфейса и поведения редактора. В состав инструмента входят дополнительные функции для анализа и обработки данных: сравнение текстов, форматирование JSON, SQL и XML, а также преобразование структуры данных между JSON и XML.

Редактор поддерживает работу с несколькими каталогами, включая удалённые папки через SFTP, и отображает результаты поиска по проекту. Дополнительно доступны проверка орфографии, просмотр изображений и PDF-файлов, предварительный просмотр Markdown, RTF и SVG, таблица символов Unicode и инструмент преобразования единиц измерения.

Список основных возможностей Text Editor Pro: