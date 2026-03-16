Text Editor Pro для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:35.6.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Украинский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Редакторы кода
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 | Статистика
Размер:8.95 Мб
Text Editor Pro — инструмент для работы с текстовыми файлами и исходным кодом. Редактор поддерживает подсветку синтаксиса для различных языков программирования и сценариев, что упрощает чтение и редактирование кода. В программе реализованы функции множественного курсора и синхронного редактирования, позволяющие одновременно изменять несколько фрагментов документа.

Программа предлагает расширенные возможности настройки интерфейса и поведения редактора. В состав инструмента входят дополнительные функции для анализа и обработки данных: сравнение текстов, форматирование JSON, SQL и XML, а также преобразование структуры данных между JSON и XML.

Редактор поддерживает работу с несколькими каталогами, включая удалённые папки через SFTP, и отображает результаты поиска по проекту. Дополнительно доступны проверка орфографии, просмотр изображений и PDF-файлов, предварительный просмотр Markdown, RTF и SVG, таблица символов Unicode и инструмент преобразования единиц измерения.

Список основных возможностей Text Editor Pro:

  • подсветка синтаксиса для языков программирования и скриптов;
  • редактирование с несколькими курсорами и синхронным вводом;
  • сворачивание блоков кода, тегов и текстовых фрагментов;
  • более 600 параметров настройки поведения редактора;
  • более 100 тем оформления интерфейса;
  • инструмент сравнения текстовых файлов;
  • форматирование данных JSON, SQL и XML;
  • конвертер структуры данных JSON и XML;
  • работа с несколькими каталогами и удалёнными папками по SFTP;
  • поиск по файлам с отображением результатов;
  • проверка орфографии при редактировании текста;
  • предварительный просмотр Markdown, RTF и SVG;
  • просмотр изображений и PDF-документов;
  • таблица символов Unicode для вставки специальных знаков;
  • инструмент преобразования единиц измерения.
