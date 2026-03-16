Text Editor Pro для Windows
Text Editor Pro — инструмент для работы с текстовыми файлами и исходным кодом. Редактор поддерживает подсветку синтаксиса для различных языков программирования и сценариев, что упрощает чтение и редактирование кода. В программе реализованы функции множественного курсора и синхронного редактирования, позволяющие одновременно изменять несколько фрагментов документа.
Программа предлагает расширенные возможности настройки интерфейса и поведения редактора. В состав инструмента входят дополнительные функции для анализа и обработки данных: сравнение текстов, форматирование JSON, SQL и XML, а также преобразование структуры данных между JSON и XML.
Редактор поддерживает работу с несколькими каталогами, включая удалённые папки через SFTP, и отображает результаты поиска по проекту. Дополнительно доступны проверка орфографии, просмотр изображений и PDF-файлов, предварительный просмотр Markdown, RTF и SVG, таблица символов Unicode и инструмент преобразования единиц измерения.
Список основных возможностей Text Editor Pro:
- подсветка синтаксиса для языков программирования и скриптов;
- редактирование с несколькими курсорами и синхронным вводом;
- сворачивание блоков кода, тегов и текстовых фрагментов;
- более 600 параметров настройки поведения редактора;
- более 100 тем оформления интерфейса;
- инструмент сравнения текстовых файлов;
- форматирование данных JSON, SQL и XML;
- конвертер структуры данных JSON и XML;
- работа с несколькими каталогами и удалёнными папками по SFTP;
- поиск по файлам с отображением результатов;
- проверка орфографии при редактировании текста;
- предварительный просмотр Markdown, RTF и SVG;
- просмотр изображений и PDF-документов;
- таблица символов Unicode для вставки специальных знаков;
- инструмент преобразования единиц измерения.
