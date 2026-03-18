Learn and play MULTI lingual для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Domosoft
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|41.22 Мб
Learn and play MULTI lingual — мобильное приложение для тренировки лексики и базового произношения на начальном уровне. Поддерживаются разные языки, включая английский (британский и американский варианты), европейские и азиатские языки. Подходит для самостоятельного обучения и может использоваться как дополнительный инструмент при изучении иностранных языков.
Обучение построено в виде последовательных этапов. Пользователь знакомится с алфавитом, частями речи и базовыми словами с помощью карточек, сопровождаемых транскрипцией и озвучкой. Далее материал закрепляется через задания, направленные на распознавание слов, сопоставление с изображениями и проверку правописания.
В приложении представлены тематические словари, охватывающие повседневные ситуации: еда, одежда, транспорт, природа, профессии, числа, технологии и другие категории. Интерфейс адаптирован для смартфонов и планшетов, предусмотрена поддержка качественных изображений и функции озвучивания текста, что упрощает восприятие материала и помогает сосредоточиться на обучении.
Список основных возможностей Learn and play MULTI lingual:
- обучение словам с помощью карточек, транскрипции и озвучивания;
- проверка знаний через задания на выбор, ассоциации и правописание;
- поддержка нескольких языков, включая популярные европейские и азиатские;
- разделение слов по тематическим категориям для удобного изучения;
- использование изображений и аудио для закрепления материала;
- адаптация интерфейса под смартфоны и планшеты.
