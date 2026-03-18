Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.7.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:9.05 Мб
Anti Spy Detector — приложение для Android, предназначенное для поиска и удаления программ слежения на устройстве. Выявляет скрытые шпионские приложения, трекеры, кейлоггеры и другие инструменты, которые могут работать в фоне и получать доступ к данным пользователя. Сканирование выполняется с использованием комбинированного подхода: сигнатурного анализа и поведенственных алгоритмов, что позволяет обнаруживать как известные угрозы, так и новые или замаскированные приложения.

Программа ориентирована на ситуации, когда стандартные антивирусы не находят скрытые компоненты. Она проверяет установленные приложения и системные процессы, выявляя попытки доступа к сообщениям, местоположению, микрофону и другим данным. Интерфейс построен таким образом, чтобы пользователь мог запустить проверку и получить результат без дополнительных настроек. Основные функции работают без обязательной регистрации, а часть проверок доступна без подключения к сети.

Список основных возможностей Anti Spy Detector:

  • поиск и удаление шпионских приложений, программ слежения и скрытых сервисов;
  • обнаружение SMS- и GPS-трекеров, использующих разрешения без явной необходимости;
  • выявление кейлоггеров и вредоносных инструментов, перехватывающих ввод данных;
  • анализ скрытых, отключенных и переименованных приложений;
  • проверка доступа к камере, микрофону и пользовательским данным;
  • поведенческий анализ приложений с использованием алгоритмов обнаружения;
  • возможность фонового и запланированного сканирования в расширенных версиях;
  • работа без учетной записи и минимальный сбор технических данных;
  • поддержка офлайн-сканирования для базовой проверки устройства.
