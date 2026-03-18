Anti Spy Detector — приложение для Android, предназначенное для поиска и удаления программ слежения на устройстве. Выявляет скрытые шпионские приложения, трекеры, кейлоггеры и другие инструменты, которые могут работать в фоне и получать доступ к данным пользователя. Сканирование выполняется с использованием комбинированного подхода: сигнатурного анализа и поведенственных алгоритмов, что позволяет обнаруживать как известные угрозы, так и новые или замаскированные приложения.

Программа ориентирована на ситуации, когда стандартные антивирусы не находят скрытые компоненты. Она проверяет установленные приложения и системные процессы, выявляя попытки доступа к сообщениям, местоположению, микрофону и другим данным. Интерфейс построен таким образом, чтобы пользователь мог запустить проверку и получить результат без дополнительных настроек. Основные функции работают без обязательной регистрации, а часть проверок доступна без подключения к сети.

