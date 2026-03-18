Anti Spy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.7.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Protectstar Inc
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.05 Мб
Anti Spy Detector — приложение для Android, предназначенное для поиска и удаления программ слежения на устройстве. Выявляет скрытые шпионские приложения, трекеры, кейлоггеры и другие инструменты, которые могут работать в фоне и получать доступ к данным пользователя. Сканирование выполняется с использованием комбинированного подхода: сигнатурного анализа и поведенственных алгоритмов, что позволяет обнаруживать как известные угрозы, так и новые или замаскированные приложения.
Программа ориентирована на ситуации, когда стандартные антивирусы не находят скрытые компоненты. Она проверяет установленные приложения и системные процессы, выявляя попытки доступа к сообщениям, местоположению, микрофону и другим данным. Интерфейс построен таким образом, чтобы пользователь мог запустить проверку и получить результат без дополнительных настроек. Основные функции работают без обязательной регистрации, а часть проверок доступна без подключения к сети.
Список основных возможностей Anti Spy Detector:
- поиск и удаление шпионских приложений, программ слежения и скрытых сервисов;
- обнаружение SMS- и GPS-трекеров, использующих разрешения без явной необходимости;
- выявление кейлоггеров и вредоносных инструментов, перехватывающих ввод данных;
- анализ скрытых, отключенных и переименованных приложений;
- проверка доступа к камере, микрофону и пользовательским данным;
- поведенческий анализ приложений с использованием алгоритмов обнаружения;
- возможность фонового и запланированного сканирования в расширенных версиях;
- работа без учетной записи и минимальный сбор технических данных;
- поддержка офлайн-сканирования для базовой проверки устройства.
Malwarebytes Anti-Malware 5.21.0+1528
Надежная защита устройства от вредоносного программного обеспечения, в том числе...
Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или...
F-Secure Mobile Security 10.57-ff32089
F-Secure Mobile Security – приложение не только защитит вас от вирусов, но и поможет найти смартфон в...
Приложение для определения номеров и защиты от спама. Автоматически распознает...
IP Cam Viewer Lite — удаленный доступ к вашим IP-камерам с Android-устройства. Программа предоставляет...
Kid Security Parental Control 1.239
Бесплатное приложение GPS-трекер, позволяющее отслеживать местоположения ребенка с...
